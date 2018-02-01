Путин призвал проработать меры поддержки малого производственного бизнеса

Владимир Путин во время общения с рабочими ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 1 февраля 2018

Владимир Путин во время общения с рабочими ОАО Ростсельмаш в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 1 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса, снизить риски работы начинающих предпринимателей.

"Также считаю необходимым проработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса, снизить риски работы начинающих предпринимателей, стимулировать качественную занятость на местах", — сказал Путин на заседании Госсовета.

Он добавил, что ЦБ обсуждал с регионами тему повышения финансовой устойчивости микро- и малых предприятий.

"Прошу сегодня отдельно остановиться на решениях, которые предлагаются в этой части", — добавил президент.