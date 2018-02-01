В Центробанке рассказали о борьбе с мошенническими сайтами ОСАГО

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Банк России в 2017 году активно боролся с фишинговыми сайтами фиктивных страховых компаний, предлагавших оформить электронный полис ОСАГО, к концу года количество таких сайтов резко упало, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в кулуарах Инфофорума-2018.
"Отдельная задача, которую мы считаем крайне важной, — это разделегирование (блокировка — ред.) фишинговых доменов. Это проблема серьезная — каждый день их появляется не одна сотня", — рассказал он. Согласно материалам презентации представителя ЦБ, регулятор в прошлом году заблокировал в целом более 700 фишинговых сайтов. "Мы надеемся, что эту тему мы продолжим и дальше", — подчеркнул Сычев.
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