БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия намерена финансировать проекты в области Blockchain, сказала еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель на пресс-конференции в четверг.
Технология Blockchain — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.