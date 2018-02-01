Венесуэла оценила начальную стоимость своей криптовалюты "петро"

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один "петро", всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона "петро", сообщает канал Globovision со ссылкой на утвержденные параметры обращения новой валюты.
Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.
Общий объем эмиссии власти определили в 100 миллионов "петро". Первый выпуск запланирован на период с 20 февраля по 19 марта.
По словам Мадуро, поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Он также сообщил, что Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости "петро".