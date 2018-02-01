На Украине подсчитали убытки от несуществующего отказа от российского газа

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший глава департамента финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб назвал примерную сумму убытков, которые понес Киев от якобы отказа от российского газа. Об этом он написал в Facebook.

По подсчетам Гольдарба, Украина потеряла около миллиарда долларов, переплачивая за российский газ, перекупленный у европейских поставщиков с их наценкой.

Экс-чиновник обвинил президента страны Петра Порошенко в популизме, цитируя его высказывания об "избавлении от газовой иглы России".

Также Гольдарб напомнил, что ранее на сайте "Нафтогаза" был счетчик, отмерявший количество дней, прожитых Украиной без российского газа.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду, что страна сможет сама себя обеспечивать газом через несколько лет.