С долгами на выход. Когда Россия прекратит кредитовать США

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. Публикация "кремлевского доклада", как объяснил глава Минфина США Стивен Мнучин, не предполагала немедленного принятия новых антироссийских санкций. Однако удар может быть нанесен уже на этой неделе, если Вашингтон введет ограничительные меры против рынка суверенного долга России. Чего ждать иностранным инвесторам, на руках у которых находится примерно треть облигаций федерального займа (ОФЗ), и каким может быть ответ Москвы, — в материале РИА Новости.

Театральная пауза

Вот уже несколько месяцев инвесторы с тревогой ждут от Вашингтона введения ограничений на операции с государственными облигациями России. Минфин США при участии Национальной разведки и Госдепа готовит доклад конгрессу в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), вступившим в силу летом 2017 года.

Предполагалось, что документ представят в ночь на 30 января, то есть одновременно с "кремлевским докладом". Однако этого не случилось. Теперь трейдеры называют новую дату — 2 февраля.

Этот доклад должен оценить "потенциальные эффекты" включения суверенного долга России в директиву № 1, запрещающую гражданам и компаниям США сотрудничество с российских финансовыми институтами.

Переключение внимания Вашингтона на российский госдолг неслучайно. После того как санкции США и их союзников отрезали российские банки и компании от долгосрочного зарубежного финансирования, внутренние и внешние заимствования Минфина служат альтернативным способом привлечения инвестиций в российскую экономику. Совокупный объем ОФЗ в настоящее время — почти 6,7 триллиона рублей.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Глава Минфина США Стивен Мнучин и его жена Луиза Линтон © AP Photo / Jacquelyn Martin Глава Минфина США Стивен Мнучин и его жена Луиза Линтон

Взялись за старое

Вашингтон уже предпринимал попытки наложить санкции на государственные ценные бумаги России. В частности, в 2016 году США настоятельно рекомендовали западным банкам не приобретать еврооблигации РФ.

Однако сейчас обсуждаются уже не рекомендации, а прямой запрет на операции с российскими облигациями. Учитывая, что иностранные инвесторы приобрели почти треть ОФЗ, их массовый исход способен создать напряжение на отечественном фондовом рынке и привести к снижению курса рубля.

"В жестком варианте новые ограничительные меры могут включать в себя запрет на покупку ОФЗ для нерезидентов, среди которых такие структуры, как BlackRock, Stone Harbor Investment Partners и JPMorgan Chase, вложившие в российские бонды около 4,9 миллиарда долларов", — говорит аналитик группы компаний "Финам" Сергей Дроздов.

Он не исключает, что в этом случае доходность ОФЗ подскочит на 40-50 базисных пунктов (рост доходности в данном случае означает увеличение выплат российским кредиторам при погашении облигаций), а доллар подорожает до 61 рубля.

Начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев призывает не поддаваться паническим настроениям. Вероятность введения запрета на покупку госдолга России крайне мала. Но даже если такое решение будет принято, на ОФЗ найдутся другие покупатели. Причем как российские, так и иностранные — европейцы, японцы, китайцы.

"Сейчас у российских банков 3,1 триллиона рублей в высоколиквидных активах. Эти средства полностью перекрывают весь российский госдолг, контролируемый американцами, и могут быть оперативно задействованы", — пояснил эксперт.

Ответный ход

Москва оставляет за собой право ответить Вашингтону на очередной недружественный шаг в рамках санкционной войны. Не исключено, что в данном случае реакция может оказаться достаточно жесткой.

В государственные ценные бумаги иностранных эмитентов Банк России вложил в общей сложности 218,7 миллиарда долларов. Примерно половина — 105,7 миллиарда долларов — приходится на долговые обязательства США, называемые казначейские облигации. Остальное — в бумагах Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран.

Изменить географию размещения зарубежных активов при наличии политической воли, в принципе, несложно. Если США введут запрет на покупку российского госдолга, то Москва может значительно сократить свои вложения в гособлигации, предположил Бушуев.

Это было бы оправдано еще и потому, что в условиях роста инфляции и ставок в США, а также падения курса доллара, американские казначейские облигации невыгодны. "Альтернативных по уровню риска инструментов сейчас предостаточно. Это могут быть госдолги наиболее сильных экономик ЕС, а также Японии, Китая", — резюмировал аналитик.

"Думаю, мы всегда найдем выход из сложной ситуации. Если нам ставят здесь ограничения, значит, мы развиваем свои внутренние источники, внутренние ресурсы", — заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT.

Действительно, другой вариант размещения российских валютных резервов — это золото. ЦБ наращивает объемы закупок драгоценного металла на внутреннем рынке. С января 2017 года стоимость золота в резервах России увеличилась на 27% — с 60,2 до 76,6 миллиарда долларов.