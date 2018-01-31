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Экономика

Эксперты рассказали о причинах падения цены биткоина

14:4631.01.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБиткоин. Архивное фотоБиткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоин падает из-за рыночных новостей и ужесточения регулирования в странах АТР; его цена продолжит снижаться и обновлять минимумы, прервать данный тренд смогут изменения в рыночных факторах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Стив Возняк. Архивное фото.
© AFP 2018 / ANP/ Marcel Antonisse
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Биткоин ранее в среду падал в цене на 10%, опускаясь ниже отметки в 10 тысяч долларов. К сравнению. в декабре стоимость криптовалюты обновляла исторические максимумы и достигала 20 тысяч долларов.

По словам экспертов, цена биткоина может вернуться к росту. Однако для этого ситуация на крипторынке должна стабилизироваться, а регулятивные вопросы решиться.

Неприятные новости  

Одной из главных причин удешевления биткоина эксперты называют рыночные новости. Так, недавно с японской биржи криптовалют Coincheck была украдена криптовалюта NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. Атака затронула 260 тысяч пользователей.

Прохожие в Токио смотрят на экран с биржевыми котировками. Архивное фото
© AP Photo / Koji Sasahara
Японская биржа Coincheck подтвердила кражу в 527 миллионов долларов
Помимо этого, со вторника в Южной Корее вступили в силу новые правила. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, ранее в январе появлялись новости и о планах усиления контроля в Китае — так, в СМИ появилась информация, что финансовые власти страны пытаются запретить платежным системам обслуживать криптотрейдеров.

"В последние дни накопилось много негативных факторов для крипторынка. После взлома биржи Coincheck в минувшую пятницу агентство по финансовым услугам Японии (FSA) заявило, что планирует провести проверку уровня безопасности криптовалютных бирж в стране", — напомнил аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук напомнил, что 31 января новое законодательство касательно работы с криптовалютами вступает в силу в Южной Корее. В основном новые правила связаны с деанонимизацией торговли.

"Кроме того, Facebook запретил всю рекламу, связанную с криптовалютами. Это, по сути, существенное ограничение в плане продвижения проектов. Ну и, конечно, поскольку рынок все еще крайне спекулятивен, мы не видим никаких признаков возможного подъема цены на графиках. Отсюда — продолжение "медвежьих" настроений на рынке", — рассказал он.

Цены могут вырасти

Монеты с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В целом эксперты дают неоднозначный прогноз по дальнейшей динамике стоимости биткоина.

"Чтобы остановить падение курса биткоина, покупателям нужно проскочить зону в границах 10,9-11,25 тысячи долларов. А пока после достижения уровня 9,76 тысячи долларов на горизонте мигают 9,121 и 8,408 тысячи долларов", — считает Антонов.

"Говоря о стоимости биткоина, в ближайшее время можно прогнозировать очередной взлет криптовалюты", — полагает основатель блокчейн-платформы распределенной вычислительной системы FREED Евгений Глариантов.

Менее оптимистичный прогноз дает основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев. "Ближайшая цель биткоина — 8 тысяч долларов. Может ли он упасть еще ниже? Да. Будет ли рост? Возможно, но не в ближайшее время", — заявил он.

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Экономика
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Vasiliy Vasechkin
«По словам экспертов, цена биткоина может вернуться к росту».

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