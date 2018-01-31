Эксперты рассказали о причинах падения цены биткоина

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоин падает из-за рыночных новостей и ужесточения регулирования в странах АТР; его цена продолжит снижаться и обновлять минимумы, прервать данный тренд смогут изменения в рыночных факторах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По словам экспертов, цена биткоина может вернуться к росту. Однако для этого ситуация на крипторынке должна стабилизироваться, а регулятивные вопросы решиться.
Неприятные новости
Одной из главных причин удешевления биткоина эксперты называют рыночные новости. Так, недавно с японской биржи криптовалют Coincheck была украдена криптовалюта NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. Атака затронула 260 тысяч пользователей.
"В последние дни накопилось много негативных факторов для крипторынка. После взлома биржи Coincheck в минувшую пятницу агентство по финансовым услугам Японии (FSA) заявило, что планирует провести проверку уровня безопасности криптовалютных бирж в стране", — напомнил аналитик "Альпари" Владислав Антонов.
"Кроме того, Facebook запретил всю рекламу, связанную с криптовалютами. Это, по сути, существенное ограничение в плане продвижения проектов. Ну и, конечно, поскольку рынок все еще крайне спекулятивен, мы не видим никаких признаков возможного подъема цены на графиках. Отсюда — продолжение "медвежьих" настроений на рынке", — рассказал он.
Цены могут вырасти
"Чтобы остановить падение курса биткоина, покупателям нужно проскочить зону в границах 10,9-11,25 тысячи долларов. А пока после достижения уровня 9,76 тысячи долларов на горизонте мигают 9,121 и 8,408 тысячи долларов", — считает Антонов.
"Говоря о стоимости биткоина, в ближайшее время можно прогнозировать очередной взлет криптовалюты", — полагает основатель блокчейн-платформы распределенной вычислительной системы FREED Евгений Глариантов.
Менее оптимистичный прогноз дает основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев. "Ближайшая цель биткоина — 8 тысяч долларов. Может ли он упасть еще ниже? Да. Будет ли рост? Возможно, но не в ближайшее время", — заявил он.