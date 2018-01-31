ФАС выявила, что цены на авиабилеты в России завышают вручную‍

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выявила, что цены на авиабилеты устанавливаются вручную, заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации глава ведомства Игорь Артемьев.
По его словам, специалисты ФАС установили, что "делается это алгоритмами вручную"
"И творцами является никакой не робот, которого нам предлагают, а люди. Делают это люди, ориентируясь на очень абстрактное представление о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины", — отметил глава ФАС, добавив, что это ничем не обоснованно.
Ведомство будет работать над изменением алгоритмов ценообразования с авиакомпаниями, чтобы избежать завышенных цен и не допустить ручного вмешательства, заключил Артемьев.