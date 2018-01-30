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Экономика

Минфин США назвал сроки введения новых санкций против России

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (138)
20:4730.01.2018
(обновлено: 21:55 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Karen Bleier

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые антироссийские санкции введут "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям?
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  • 38.9%

    Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

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    Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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    Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
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"Мы намерены использовать (кремлевский. — Прим. ред.) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции мы работаем над ними", — сказал Мнучин во время слушаний в банковском комитете сената.

Отвечая на настойчивые вопросы сенаторов о сроках введения новых санкций, глава Минфина заявил, что будет осторожен в своих предположениях. 

"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц. Но я буду осторожен в своих прогнозах, поскольку необходимо проделать много работы", — ответил министр.

В связи с требованием сенатора о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин заявил, что, "очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций и, как я сказал ранее, в связи с представленным минувшей ночью докладом, будут дополнительные санкции"Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", в который воши практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны Вашингтона могут быть введены в будущем.

Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям с США. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать связи с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также подчеркнул, что Россия на этом фоне должна заниматься внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Будущее Страны
Если введут против России - плохо. Если против так называемой элиты - хорошо.
20:54
30.01.2018
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Юрий Леонов
А чего не сейчас-то? Да все просто. Санкции против России
упёрлись в убытки ЕС и американских компаний, работающих
с Россией. Более того, - они вредят самому Трампу...
Америка шумит, - почему не подписаны санкции? Она не хочет
понимать, что проблемы у самих штатов, их ,,друзья" покидают
один за другим...Как я там написал, - упёрлись?...Да не то слово...
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21:07
30.01.2018
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