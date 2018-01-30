ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые антироссийские санкции введут "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.
38.9%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
34.4%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
26.7%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
"Мы намерены использовать (кремлевский. — Прим. ред.) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции мы работаем над ними", — сказал Мнучин во время слушаний в банковском комитете сената.
Отвечая на настойчивые вопросы сенаторов о сроках введения новых санкций, глава Минфина заявил, что будет осторожен в своих предположениях.
"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц. Но я буду осторожен в своих прогнозах, поскольку необходимо проделать много работы", — ответил министр.
В связи с требованием сенатора о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин заявил, что, "очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций и, как я сказал ранее, в связи с представленным минувшей ночью докладом, будут дополнительные санкции"Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", в который воши практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны Вашингтона могут быть введены в будущем.
Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям с США. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать связи с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также подчеркнул, что Россия на этом фоне должна заниматься внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".