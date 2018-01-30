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Экономика

Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих компаний в России

17:3530.01.2018
(обновлено: 17:54 30.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфис Сбербанка. Архивное фотоОфис Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Суммарная рыночная капитализация 100 самых дорогих российских публичных компаний по итогам 2017 года выросла на 1,3%, до 643 миллиардов долларов; состав первой тройки не изменился, однако новым лидером стал Сбербанк, говорится в ежегодном рейтинге 100 самых дорогих публичных компаний на начало 2018 года, составленном агентством РИА Рейтинг.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Для сравнения, в 2016 году суммарный рост капитализации был намного больше – на 58%, или на 233 миллиарда долларов, указывают авторы исследования.

Список 100 крупнейших публичных компаний России за прошедший год поменялся не очень сильно. По итогам 2017 года девять новых компаний смогли попасть в данный список, в том числе пять компаний за счет проведения IPO и SPO (En+ Group, "Детский мир", "Ленэнерго", "Инград" и "Аптечная сеть 36,6").

Состав первой тройки самых дорогих компаний России, как и в 2016 году, не изменился, однако все три компании поменялись местами. "Роснефть", которая в 2016 году сдвинула с пьедестала многолетнего лидера — "Газпром", в 2017 году не смогла удержаться на первом месте и по итогам прошедшего года заняла третью строчку. Это объясняется снижением капитализации "Роснефти" на 24% за год, до 53,3 миллиарда долларов.

Лидирующую позицию в рейтинге теперь занимает Сбербанк, капитализация которого за прошедший год выросла почти на 40%, до 84 миллиардов долларов. На второй строчке по итогам прошедшего года расположился многолетний лидер – "Газпром" с капитализацией в 53,35 миллиарда долларов. Капитализация "Газпрома" сократилась на 11%, но это все равно позволило ему немного (всего на 45 миллионов долларов) обогнать "Роснефть".

Первая десятка

Стенд компании Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В первой десятке, согласно рейтингу, также расположились компании "Лукойл", "Новатэк", "Норильский никель", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и НЛМК. Сразу две компании по итогам года покинули топ-10, и соответственно в десятке две компании-новичка.

Покинули число десяти крупнейших по капитализации компаний России ритейлер "Магнит" и ВТБ. ВТБ переместился с десятого места по итогам 2016 года на 14-ое место на начало 2018 года, что обусловлено сокращением капитализации на 33%.

У розничной сети "Магнит" за прошедший год капитализация снизилась еще сильнее – на 39%, или на 6,6 миллиарда долларов, что привело к потере восьми мест в рейтинге, и теперь данная компания располагается на 16-ом месте.

Вместо выбывших в десятку самых дорогих компаний вошли "Татнефть" и НЛМК. Минимальный объем рыночной капитализации, который необходим для попадания в топ-10, за год стал, напротив, меньше – 15,3 миллиарда долларов против 15,9 миллиарда долларов годом ранее.

Среди 100 самых дорогих компаний рыночная капитализация в 2017 году выросла у 55, что заметно меньше прошлогоднего результата (91 компания). В целом же у пяти компаний рост капитализации в 2017 году был кратным, что в большинстве случаев было обусловлено допэмиссиями. Для сравнения, в 2016 году 25 компаний показали кратный прирост капитализации, что чаще всего определялось динамикой акций.

Лидеры падения

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Наибольшее снижение капитализации в 2017 году из компаний, попавших в рейтинг, продемонстрировала компания финансового сектора ФГ "Будущее". Ее капитализация за год сократилась более чем вдвое. Основной причиной этого, по мнению экспертов РИА Рейтинг, стали значительные проблемы у других финансовых компаний (банк "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк).

В числе компаний со значительным снижением рыночной капитализацией также оказались – АФК "Система", "Магнит", "Башнефть", ВТБ, "Нижнекамскнефтехим", "Лента", Челябинский цинковый завод, "Русагро", "Уралкалий" и "Полюс". По мнению аналитиков РИА Рейтинг, снижение капитализации у лидеров по отрицательной динамике было обусловлено в основном индивидуальными причинами.

Как и прежде наибольший вклад в общую стоимость самых дорогих компаний в 2017 году внесли корпорации, связанные с нефтегазодобычей и нефтепереработкой. На них приходится 39,9% от суммарной капитализации Топ-100 самых дорогих компаний России, что на 4,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Сокращение доли связано с отрицательной динамикой стоимости у ряда крупнейших компаний из данного сектора.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Доля рыночной капитализации, приходящиеся на компании финансового сектора, за год выросла до 16,9% против 15,8% в предыдущем рейтинге, а их рыночная стоимость приблизилась к 110 миллиардам долларов. Третьей по суммарной капитализации отраслью стала металлургия. На металлургические компании приходится 13,9% от рыночной стоимости крупнейших по капитализации российских компаний. В целом 2017 год можно назвать "годом металлургов", так как вслед за ценами на сталь и уголь котировки их акций демонстрировали бурную положительную динамику.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2018 году вероятно продолжение роста котировок у большинства компаний, начавшееся в середине 2017 года. При этом для многих из них эффект низкой базы уже исчерпан и рост не должен быть очень сильным.

"Обращает на себя внимание, что внешние риски остаются высокими, в частности, возможно сильное ужесточение санкций со стороны США, что может стать "черным лебедем" для российского фондового рынка. При этом ряд секторов и компаний из них продолжат выигрывать от стабилизации экономики, снижения инфляции и смягчения денежной политики", — указали аналитики РИА Рейтинг.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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True Story
Сбербанк намайнил первое место. :)
18:20
30.01.2018
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