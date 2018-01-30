Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих компаний в России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Суммарная рыночная капитализация 100 самых дорогих российских публичных компаний по итогам 2017 года выросла на 1,3%, до 643 миллиардов долларов; состав первой тройки не изменился, однако новым лидером стал Сбербанк, говорится в ежегодном рейтинге 100 самых дорогих публичных компаний на начало 2018 года, составленном агентством РИА Рейтинг.
Список 100 крупнейших публичных компаний России за прошедший год поменялся не очень сильно. По итогам 2017 года девять новых компаний смогли попасть в данный список, в том числе пять компаний за счет проведения IPO и SPO (En+ Group, "Детский мир", "Ленэнерго", "Инград" и "Аптечная сеть 36,6").
Состав первой тройки самых дорогих компаний России, как и в 2016 году, не изменился, однако все три компании поменялись местами. "Роснефть", которая в 2016 году сдвинула с пьедестала многолетнего лидера — "Газпром", в 2017 году не смогла удержаться на первом месте и по итогам прошедшего года заняла третью строчку. Это объясняется снижением капитализации "Роснефти" на 24% за год, до 53,3 миллиарда долларов.
Лидирующую позицию в рейтинге теперь занимает Сбербанк, капитализация которого за прошедший год выросла почти на 40%, до 84 миллиардов долларов. На второй строчке по итогам прошедшего года расположился многолетний лидер – "Газпром" с капитализацией в 53,35 миллиарда долларов. Капитализация "Газпрома" сократилась на 11%, но это все равно позволило ему немного (всего на 45 миллионов долларов) обогнать "Роснефть".
Первая десятка
Покинули число десяти крупнейших по капитализации компаний России ритейлер "Магнит" и ВТБ. ВТБ переместился с десятого места по итогам 2016 года на 14-ое место на начало 2018 года, что обусловлено сокращением капитализации на 33%.
У розничной сети "Магнит" за прошедший год капитализация снизилась еще сильнее – на 39%, или на 6,6 миллиарда долларов, что привело к потере восьми мест в рейтинге, и теперь данная компания располагается на 16-ом месте.
Вместо выбывших в десятку самых дорогих компаний вошли "Татнефть" и НЛМК. Минимальный объем рыночной капитализации, который необходим для попадания в топ-10, за год стал, напротив, меньше – 15,3 миллиарда долларов против 15,9 миллиарда долларов годом ранее.
Среди 100 самых дорогих компаний рыночная капитализация в 2017 году выросла у 55, что заметно меньше прошлогоднего результата (91 компания). В целом же у пяти компаний рост капитализации в 2017 году был кратным, что в большинстве случаев было обусловлено допэмиссиями. Для сравнения, в 2016 году 25 компаний показали кратный прирост капитализации, что чаще всего определялось динамикой акций.
Лидеры падения
В числе компаний со значительным снижением рыночной капитализацией также оказались – АФК "Система", "Магнит", "Башнефть", ВТБ, "Нижнекамскнефтехим", "Лента", Челябинский цинковый завод, "Русагро", "Уралкалий" и "Полюс". По мнению аналитиков РИА Рейтинг, снижение капитализации у лидеров по отрицательной динамике было обусловлено в основном индивидуальными причинами.
Как и прежде наибольший вклад в общую стоимость самых дорогих компаний в 2017 году внесли корпорации, связанные с нефтегазодобычей и нефтепереработкой. На них приходится 39,9% от суммарной капитализации Топ-100 самых дорогих компаний России, что на 4,2 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Сокращение доли связано с отрицательной динамикой стоимости у ряда крупнейших компаний из данного сектора.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2018 году вероятно продолжение роста котировок у большинства компаний, начавшееся в середине 2017 года. При этом для многих из них эффект низкой базы уже исчерпан и рост не должен быть очень сильным.
"Обращает на себя внимание, что внешние риски остаются высокими, в частности, возможно сильное ужесточение санкций со стороны США, что может стать "черным лебедем" для российского фондового рынка. При этом ряд секторов и компаний из них продолжат выигрывать от стабилизации экономики, снижения инфляции и смягчения денежной политики", — указали аналитики РИА Рейтинг.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.