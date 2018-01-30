Правительство назвало дату вступления в силу закона о цифровых активах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Закон о регулировании цифровых активов в РФ может вступить в силу уже в сентябре 2018 года, — соответствующая дата установлена в официальном уведомлении о начале разработки документа на портале раскрытия информации о нормативных актах правительства. Там же установлен и предполагаемый срок переходного периода для нового закона — 90 дней.
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Минфин РФ в минувший четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается. Документ устанавливает ограничение для приобретения токенов неквалифицированными инвесторами — они смогут приобретать в рамках одного выпуска (ICO) токены на сумму не более 50 тысяч рублей. Законопроект обсуждается в правительстве и будет дорабатываться с учетом комментариев рынка и юристов.
Также позже, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, может появиться и законопроект об ответственности за использование криптовалют или других "денежных суррогатов" в качестве платежного средства на территории РФ. Минфин предлагал приравнять ее к ответственности за организацию финансовых пирамид.