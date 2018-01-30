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Экономика

Евросоюз не станет расширять антироссийские санкции, заявил премьер Бельгии

16:1430.01.2018
(обновлено: 17:46 30.01.2018)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 30 января 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 30 января 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Европейский союз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2018 / Barbara Sax
Немецкий бизнес выступил против возможных новых санкций США в адрес России
При этом он отметил, что между Россией и Евросоюзом есть некоторые разногласия.

"Но открыт диалог, потому что диалог является единственным путем, чтобы управлять различиями, <…> чтобы лучше понимать разные процессы, чтобы было больше стабильности", — добавил он.

Мишель сказал, что санкции не служат для ЕС самоцелью. По его словам, диалог с Москвой очень важен для понимания пути, который Россия и Евросоюз должны пройти для строительства плодотворных стратегических отношений.

"Я ему (Медведеву. — Прим. ред.) также заявил, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней. В будущем, мне кажется, было бы полезным расширить этот диалог, сделать его более структурным", — констатировал бельгийский премьер.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Москве. 30 января 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев: у РФ и Бельгии есть потенциал для создания совместных производств
Медведев, в свою очередь, сказал, что Россия отменит введенные ей ограничения только после того, как их снимут страны Запада. 

Он также отметил, что визит Мишеля свидетельствует о готовности Бельгии "играть более активную роль" в восстановлении нормального диалога между ЕС и Россией. "Возможен ли диалог в период действия санкций, ответных мер? Возможен, конечно", — заверил Медведев. 

"Эффективность санкций, как правило, не достигает даже трети того, на что рассчитывают те, кто их вводит. Санкции бьют по экономике, бьют по бизнесу. <…> С другой стороны, порождают необходимость заниматься собственными экономическими проблемами и решать их самостоятельно, что иногда весьма и весьма полезно", — добавил он.

Премьер выразил надежду на развитие сотрудничества между Россией и Бельгией в самых разных сферах — у двух стран есть потенциал для создания совместных производств.  

Санкции Евросоюза

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 30 января 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев назвал своевременным визит премьера Бельгии
ЕС ввел экономические ограничения против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Их отмену в ЕС увязали с выполнением Минских соглашений. В декабре 2017-го Совет Евросоюза продлил санкции до 31 июля.

В Кремле не раз выражали удивление таким подходом, поскольку Россия не входит в число субъектов Минских соглашений. В Москве подчеркнули, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Лидер партии "Фламандский интерес" Филипп Девинтер заявлял, что из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро. 

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
Муля не нервируй
Европейцы сами устали от своих санкций, сходят с дистанции. Дыхалки не хватило, а мы не сдаёмся.
16:21
30.01.2018
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Шура Пащенко
Сколько раз Россия доверяла Европе и сколько раз получала Россия удар ножом в спину, нельзя доверять Европе никогда.
16:38
30.01.2018
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