Евросоюз не станет расширять антироссийские санкции, заявил премьер Бельгии

ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Европейский союз решил не поддерживать усиление антироссийских санкций, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

При этом он отметил, что между Россией и Евросоюзом есть некоторые разногласия.

"Но открыт диалог, потому что диалог является единственным путем, чтобы управлять различиями, <…> чтобы лучше понимать разные процессы, чтобы было больше стабильности", — добавил он.

Мишель сказал, что санкции не служат для ЕС самоцелью. По его словам, диалог с Москвой очень важен для понимания пути, который Россия и Евросоюз должны пройти для строительства плодотворных стратегических отношений.

"Я ему (Медведеву. — Прим. ред.) также заявил, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней. В будущем, мне кажется, было бы полезным расширить этот диалог, сделать его более структурным", — констатировал бельгийский премьер.

Медведев, в свою очередь, сказал, что Россия отменит введенные ей ограничения только после того, как их снимут страны Запада.

Он также отметил, что визит Мишеля свидетельствует о готовности Бельгии "играть более активную роль" в восстановлении нормального диалога между ЕС и Россией. "Возможен ли диалог в период действия санкций, ответных мер? Возможен, конечно", — заверил Медведев.

"Эффективность санкций, как правило, не достигает даже трети того, на что рассчитывают те, кто их вводит. Санкции бьют по экономике, бьют по бизнесу. <…> С другой стороны, порождают необходимость заниматься собственными экономическими проблемами и решать их самостоятельно, что иногда весьма и весьма полезно", — добавил он.

Премьер выразил надежду на развитие сотрудничества между Россией и Бельгией в самых разных сферах — у двух стран есть потенциал для создания совместных производств.

Санкции Евросоюза

ЕС ввел экономические ограничения против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Их отмену в ЕС увязали с выполнением Минских соглашений. В декабре 2017-го Совет Евросоюза продлил санкции до 31 июля.

В Кремле не раз выражали удивление таким подходом, поскольку Россия не входит в число субъектов Минских соглашений. В Москве подчеркнули, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Лидер партии "Фламандский интерес" Филипп Девинтер заявлял, что из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро.