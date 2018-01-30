Минсельхоз поддержал запрет возврата непроданной продукции поставщикам

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает законодательный запрет возврата торговыми сетями непроданных продуктов поставщикам, заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко.

В середине января в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проект закона поддержала, однако ритейлеры и некоторые производители считают, что проблему возвратов можно решить без принятия закона, например, через механизмы саморегулирования.

"Конечно, мы данный законопроект поддерживаем", — сказал Куценко на совещании по вопросам о взаимодействии торговых сетей и поставщиков в Минпромторге РФ под председательством замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

По словам Куценко, Минсельхоз отмечает улучшение ситуации с возвратами хлебобулочной продукции после того, как ритейлеры заключили с производителями хлеба соглашения об отказе от возвратов. По оценке участников рынка, экономия в результате добровольного отказа от возврата хлеба составила 5 миллиардов рублей.

"Мы не видели большой проблемы в сетей в реализации этой практики. Но при этом мы увидели,… что, если федеральные сети приняли активное участие в реализации Кодекса добросовестных практик, то региональные сети как-то далеки от желания", — добавил глава департамента.

При этом Минсельхоз не считает, что в результате законодательного запрета возврата продуктов произойдут серьезные изменения в организации поставок. "Соответственно,… как это скажется на потребителях — в этом плане мы не видим существенных рисков в плане организации со стороны как сетей, так и поставщиков продовольственных товаров. То есть этого скачка не произойдет", — отметил Куценко.