Березовый квас станет одним из новых брендов Тульской области

ТУЛА, 30 янв – РИА Новости. Березовый квас войдет в число новых брендов Тульской области, кроме того, перерабатываются подходы к уже известным брендам, таким как тульский пряник и самовар, сообщил в интервью РИА Новости заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

"Работаем над изюминками Тульской области, о которых пока мало кто за ее пределами слышал. К примеру, березовый квас. Его не встретишь сейчас на полках сетевых ритейлеров в Москве, да и в других регионах он не представлен. А в Туле он себя уже зарекомендовал. Выпускает его семья, которая занимается этим направлением давно. Очень полезный и вкусный продукт. И мы предпринимаем сейчас усилия, чтобы он вышел за пределы Тулы. Есть и другие бренды, которые постепенно будут выходить на российский рынок из Тульской области", — сказал Федорищев.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщал о том, что власти региона разрабатывают новые туристические бренды.

"Работаем с теми брендами, которые уже существуют, так, чтобы они были востребованы в стране и за ее пределами. Это тульский пряник, самовар", — добавил замгубернатора.

Он напомнил, что по инициативе губернатора в прошлом году было заключено соглашение между производителями пряников и пастилы с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком "Аэрофлот", и теперь эти бренды представлены в регулярном меню авиакомпании.