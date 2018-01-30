МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Для России бессмысленно идти навстречу Польше в вопросе газовых поставок, такое мнение высказал на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков.

Польский лидер Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава хочет покупать российский газ на таких же условиях, как и Германия.

"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве", — написал Пушков.

Ранее Пушков раскритиковал высказывание президента Польши об условиях закупки российского газа, назвав его "странным".

Принадлежащая государству польская нефтегазовая компания PGNiG закупают большую часть газа у "Газпрома". Долгосрочный контракт с российским концерном заканчивается в 2022 году, при этом Варшава считает соглашение невыгодным. В Польше регулярно обещают полностью отказаться от российского газа после 2022 года.

При этом министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что пока рано обсуждать новый контракт с "Газпромом". В свою очередь, бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский призывал другие европейские страны отказаться от российского газа.

Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал власти США распространить санкции на строительство газопровода "Северный поток — 2". Варшава также настаивает на том, что европейские компании, участвующие в проекте, следует оштрафовать. Премьер-министр в очередной раз подчеркнул, что проект якобы преследует "политические цели".