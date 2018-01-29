В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене санкций против России

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, заявил лидер партии "Фламандский интерес" Филипп Девинтер.

"Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию, требующую от нашего правительства инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против России", — цитирует Девинтера Sputnik International.

Ранее парламентарий уже говорил о необходимости отмены антироссийских ограничений. "Они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы", — заявил Девинтер РИА Новости в прошлую среду. По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран — членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по его урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.