Индия рассчитывает стать лидером по темпам роста ВВП в следующем году

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв — РИА Новости. Нью-Дели ожидает, что темпы роста ВПП Индии в следующем финансовом году (1 апреля 2018 — 31 марта 2019 года) вырастут до 7-7,5%, что сделает индийскую экономику самой быстрорастущей в мире.
В отчете, выдержки из которого были опубликованы на сайте правительства, говорится, что "рост экспорта и инвестиций придаст стимул экономике Индии в следующем (финансовом) году после резкого падения темпов роста в первой половине текущего года".
В документе отмечается, что замедление темпов роста было спровоцировано "внезапным изъятием в 2016 году индийской валюты из оборота, а также хаотичной реализацией инициативы по введению нового единого налога на товары и услуги".
Эти реформы привели к замедлению темпов роста экономики — с конца прошлого года темпы роста ниже, чем в предшествующий период, когда ВВП рос темпами около 7%. Так, в январе-марте рост составил 6,1%, а в апреле-июне и вовсе замедлился до 5,7%.