Индия рассчитывает стать лидером по темпам роста ВВП в следующем году

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв — РИА Новости. Нью-Дели ожидает, что темпы роста ВПП Индии в следующем финансовом году (1 апреля 2018 — 31 марта 2019 года) вырастут до 7-7,5%, что сделает индийскую экономику самой быстрорастущей в мире.

Об этом говорится в ежегодном отчете об экономическом положении в стране, который представил в понедельник на рассмотрение парламента министр финансов Индии Арун Джейтли. Документ представляет собой доклад о текущей финансовой ситуации в стране, он подается в преддверии объявления нового бюджета, что традиционно происходит 1 февраля.

В отчете, выдержки из которого были опубликованы на сайте правительства, говорится, что "рост экспорта и инвестиций придаст стимул экономике Индии в следующем (финансовом) году после резкого падения темпов роста в первой половине текущего года".

В документе отмечается, что замедление темпов роста было спровоцировано "внезапным изъятием в 2016 году индийской валюты из оборота, а также хаотичной реализацией инициативы по введению нового единого налога на товары и услуги".

Индия с ноября прошлого года провела две ключевые экономические реформы — временное изъятие из оборота крупных купюр с целью побороть "теневую экономику" и повысить прозрачность финансовых транзакций, а также ввела единый налог на товары и услуги, который сменил сложную систему дифференцированного налогообложения в разных штатах.

Эти реформы привели к замедлению темпов роста экономики — с конца прошлого года темпы роста ниже, чем в предшествующий период, когда ВВП рос темпами около 7%. Так, в январе-марте рост составил 6,1%, а в апреле-июне и вовсе замедлился до 5,7%.