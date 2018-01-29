СМИ узнали о создании единой службы санитарной авиации на базе "Ростеха"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Ростех" получил согласие президента РФ Владимира Путина на создание единого оператора авиационных работ для оказания скорой экстренной медицинской помощи по всей России, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Соответствующая резолюция была поставлена на письмо главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщает издание. Госкорпорация предлагает создать "гарантирующего поставщика" единой системы санитарной авиации, в качестве которого готово выступить АО "Национальная служба санитарной авиации" (АО НССА). По данным собеседника газеты, АО НССА должно быть назначено единственным исполнителем авиационных работ, получить более 200 воздушных судов в медицинской комплектации и синхронизировать работу с экстренными оперативными службами по номеру 112 в субъектах РФ.

Как отмечает издание, в рамках специнвестконтракта "Ростех" "создаст условия производства" 104 модернизированных вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации своими дочерними "Вертолетами России". До 2035 года в рамках проекта предполагается создать точки базирования санитарных воздушных судов, сеть мобильных топливно-заправочных комплексов и вертолетные площадки в более чем 1,5 тысячи медучреждений. В "Ростехе" газете уточнили, что "компетенции НССА" позволяют начать работы со второго квартала 2018 года, реальные сроки запуска проекта стоимостью 30 миллиардов рублей определит правительство.

По данным газеты, АО НССА на 25% принадлежит структурам "Ростеха" — АО "Рычаг", 75% которого владеет "Радиоприборснаб", входящий в КРЭТ. 75% НССА владеет Фонд развития санитарной авиации, президент которого, Иван Яценко, раньше владел 100% петербургской группы "Хели-драйв", пишет газета. Сейчас он остается совладельцем "Хели-драйв Северо-Запад". "Хели-драйв" теперь принадлежит Ольге Ткаченко и Денису Климову, совладельцам ООО "Проектпроторг". Руководителю ООО Сергею Кастюку принадлежит Фонд развития санитарной авиации.

В "Ростехе" изданию пояснили, что планируемые инвестиции в проект — исключительно внебюджетные, от самой госкорпорации, частных инвесторов и банков. Затраты включают строительство в течение трех лет авиационной инфраструктуры, закупку воздушных судов. Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил газете, что для пополнения парка НССА до конца 2020 года холдинг поставит 104 модернизированных вертолета "Ансат" и 46 Ми-8 с медицинскими модулями.

Владимир Путин поручил правительству заняться развитием санитарной авиации еще в 2013 году. В конце 2016 года президиум Совета при президенте по приоритетным проектам утвердил паспорт проекта для обеспечения экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах (34 субъекта). Заказчиком выступил Минздрав, в целом в 2017–2020 годах на проект выделяется 10,2 миллиарда рублей. "Ростех" впервые заявил об идее создать единого оператора экстренной медицинской помощи в конце 2017 года. По данным газеты, при обсуждении идеи ФАС предлагала отбирать оператора на конкурсной основе. Собеседники издания на рынке санитарной авиации также считают назначение единственного исполнителя проекта без конкурса "нарушением принципа открытого конкурентного рынка".