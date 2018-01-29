РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

СМИ узнали о создании единой службы санитарной авиации на базе "Ростеха"

09:1329.01.2018
(обновлено: 09:19 29.01.2018)
03431
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкРабота санитарной авиации в Архангельской области. Архивное фотоРабота санитарной авиации в Архангельской области. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Ростех" получил согласие президента РФ Владимира Путина на создание единого оператора авиационных работ для оказания скорой экстренной медицинской помощи по всей России, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Автомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Паниотов
Перейти в фотобанк
Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопросы санитарной авиации
Соответствующая резолюция была поставлена на письмо главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщает издание. Госкорпорация предлагает создать "гарантирующего поставщика" единой системы санитарной авиации, в качестве которого готово выступить АО "Национальная служба санитарной авиации" (АО НССА). По данным собеседника газеты, АО НССА должно быть назначено единственным исполнителем авиационных работ, получить более 200 воздушных судов в медицинской комплектации и синхронизировать работу с экстренными оперативными службами по номеру 112 в субъектах РФ.

Как отмечает издание, в рамках специнвестконтракта "Ростех" "создаст условия производства" 104 модернизированных вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации своими дочерними "Вертолетами России". До 2035 года в рамках проекта предполагается создать точки базирования санитарных воздушных судов, сеть мобильных топливно-заправочных комплексов и вертолетные площадки в более чем 1,5 тысячи медучреждений. В "Ростехе" газете уточнили, что "компетенции НССА" позволяют начать работы со второго квартала 2018 года, реальные сроки запуска проекта стоимостью 30 миллиардов рублей определит правительство.

Помощь с небес: как работает санитарная авиация в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Нина Алексеева
Помощь с небес: как работает санитарная авиация в Санкт-Петербурге
По данным газеты, АО НССА на 25% принадлежит структурам "Ростеха" — АО "Рычаг", 75% которого владеет "Радиоприборснаб", входящий в КРЭТ. 75% НССА владеет Фонд развития санитарной авиации, президент которого, Иван Яценко, раньше владел 100% петербургской группы "Хели-драйв", пишет газета. Сейчас он остается совладельцем "Хели-драйв Северо-Запад". "Хели-драйв" теперь принадлежит Ольге Ткаченко и Денису Климову, совладельцам ООО "Проектпроторг". Руководителю ООО Сергею Кастюку принадлежит Фонд развития санитарной авиации.

В "Ростехе" изданию пояснили, что планируемые инвестиции в проект — исключительно внебюджетные, от самой госкорпорации, частных инвесторов и банков. Затраты включают строительство в течение трех лет авиационной инфраструктуры, закупку воздушных судов. Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил газете, что для пополнения парка НССА до конца 2020 года холдинг поставит 104 модернизированных вертолета "Ансат" и 46 Ми-8 с медицинскими модулями.

Владимир Путин поручил правительству заняться развитием санитарной авиации еще в 2013 году. В конце 2016 года президиум Совета при президенте по приоритетным проектам утвердил паспорт проекта для обеспечения экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах (34 субъекта). Заказчиком выступил Минздрав, в целом в 2017–2020 годах на проект выделяется 10,2 миллиарда рублей. "Ростех" впервые заявил об идее создать единого оператора экстренной медицинской помощи в конце 2017 года. По данным газеты, при обсуждении идеи ФАС предлагала отбирать оператора на конкурсной основе. Собеседники издания на рынке санитарной авиации также считают назначение единственного исполнителя проекта без конкурса "нарушением принципа открытого конкурентного рынка".

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена