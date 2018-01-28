Первый танкер с российским газом для США прибыл к терминалу порта Бостона

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из России находится у терминала американского порта в Бостоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на береговую охрану.

Ранее сообщалось, что в среду этот танкер прибыл в Бостон. Согласно информации на сайте системы глобального позиционирования судов, он находился на рейде порта на некотором отдалении от берега.

В начале января СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского предприятия, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Предполагалось, что судно прибудет в пункт назначения 20 января, однако в пятницу, 19 января, корабль развернулся и направился к испанскому порту Альхесирас (Algeciras). Компания Engie позднее объяснила изменение траектории танкера непогодой, отметив при этом, что конечной целью остается порт в Бостоне.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Среди его акционеров — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и дополнительная линия еще на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре.

Первоначально "Новатэк" отмечал, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).