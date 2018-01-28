Власти Аляски намерены развивать сотрудничество с Дальним Востоком

Ранее туманное утро в гавани Аврора в Джуно, Аляска. Архивное фото

Ранее туманное утро в гавани Аврора в Джуно, Аляска. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс по итогам встречи с властями Аляски сообщил, что те намерены развивать отношения с российским Дальним Востоком, сообщает правительство Чукотки.

Об этом генконсул сообщил в своём письме губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину.

"Он отметил, что в конце декабря – начале января встречался с губернатором Аляски, мэрами ряда городов, а также представителями побратимских организаций и бизнес-сообществ. Основной целью этих встреч стало обсуждение потенциальных возможностей для сотрудничества и придания нового импульса отношений между российским Дальним Востоком и американским штатом Аляска в сфере дипломатии, культуры, науки, образования, спорта, бизнеса, коренных народностей", — говорится в сообщении.

Как отметил Кийс, многие участники встречи надеются на "возобновление развития российско-американских отношений во многих сферах жизнедеятельности".