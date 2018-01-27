Японская биржа Coincheck подтвердила кражу в 527 миллионов долларов

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Злоумышленники украли со счетов клиентов японской биржи криптовалют Coincheck криптовалюту NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен или 527 миллионам долларов, об этом на пресс-конференции сообщили представители биржи.
Сначала в блоге Coincheck появилось сообщение об ограничении возможности пополнения кошельков криптовалютой NEM, популярной в Японии (NEM занимает 10 место в списке крупнейших криптовалют, согласно CoinMarketCap). После этого биржа сообщила о запрете на покупку, продажу и снятие NEM. В итоге запрет коснулся покупки и продажи всех криптовалют, кроме биткоина, а также вывода средств. Глава NEM Foundation Лон Вонг (Lon Wong) заявил, что эта кража стала "крупнейшей в мировой истории".
"Способ управления без подключения к сети сложен технически, а людей, которые могли бы этим заниматься, у нас не хватало", — признал президент биржи, 27-летний Коитиро Вада.
Управление по финансовым операциям Японии начало расследование.