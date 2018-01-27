"Давление на Россию": США расширили антироссийские санкции

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские власти расширили санкционные списки и внесли в них 21 гражданина России и Украины (в основном из самопровозглашенных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином.

Еще по 12 фирмам министерство уточнило объем экономических ограничений.

Как отметили в американском ведомстве, расширение является частью обязательств "по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках Минских соглашений". Помимо этого, ограничительные меры применены из-за поставки в Крым газовых турбин производства немецкого концерна Siemens.

В перечень дополнений к санкциям, который опубликован накануне, вошли замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

"Оказание давления"

В сообщении американского министерства финансов говорится, что расширение санкционных списков частично вызвано поставками газовых турбин в Крым. Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что перечень утверждает "оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное осуждение попыток аннексии полуострова".

"Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, находящимися под санкциями США за их деятельность на Украине, будут вовлечены в деятельность, которая может подвергнуть их санкциям в США", — заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Как рассказал американский министр, новые ограничения направлены на то, чтобы "оказать давление" для полной реализации Минских соглашений. При этом санкции коснулись также десяти министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В документе данные лица охарактеризованы как "одиннадцать украинских сепаратистов", которые своими действиями прямо или косвенно "угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

"Санкционный привет"

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников, попавший в санкционный список США, прокомментировал введение против него ограничительных мер.

"Сегодня узнал об очередных санкциях. Теперь от США. Передаю привет от всех севастопольцев Дональду Трампу", — написал Овсянников на своей странице в Instagram

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов, в свою очередь, отметил, что ограничительные меры, применяемые американскими властями, не смогут сдержать развитие региона. Он также выразил мнение, что санкции направлены больше на моральное и психологическое давление.

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский подчеркнул, что санкции никак не изменили жизнь и не помешали профессиональной деятельности крымских чиновников.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что "американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям". По его словам, "абсолютно ясно, что американцы окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям — будь то политика, отношения с конкретными странами, спорт, все что угодно". Он также выразил мнение, что единственным ответом на санкционную политику США является создание самодостаточной России.

Парламентарий Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что США объявили России торговую войну, расширив санкционные списки. Он также выразил, что перечень дополнительных ограничительных мер не имеет никакого отношения к политике, несмотря на их объяснение ситуацией на Украине.

Председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев, комментируя новые ограничительные меры, отметил, что американский "санкционный принтер" взбесился, судя по количеству принятых в последнее время решений по санкциям.

Парламентарий также выразил мнение, что санкционная политика США приобрела "хаотичный характер", и ограничения появляются на всех направлениях, где могут быть интересы Вашингтона.

Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции являются очередным деструктивным шагом. Он также пообещал, что новые ограничительные меры не останутся без ответа.

Депутат Сергей Неверов также согласился с мнением, что новые санкции не способствуют установлению более дружественных отношений между Россией и США. Он также отметил, что США, применяя ограничительные меры, стремятся не допустить многополярности на международной арене.

Депутат Дмитрий Новиков объяснил, почему американские власти решили расширить ограничительные меры. По его мнению, на Западе разворачивается "вал", нацеленный на принуждение российского состоятельного класса к проведению прозападной политики.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва имеет "некие решения", которые избавят Россию от "санкционной чумы".

Российские дипломаты отметили, что санкционная политика Вашингтона приведет лишь к потерям американского бизнеса. В МИД также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США.