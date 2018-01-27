"Росатом" будет управлять Северным морским путем из здания в центре Москвы

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дирекция по управлению Северного морского пути (СМП) разместится в центре Москвы на улице Большая Полянка в здании, где расположены офисы ряда предприятий госкорпорации "Росатом", следует из материалов на сайте госзакупок.
В соответствии с документом "Росатом" может получить полномочия по организации прохода судов в акватории Северного морского пути, право принятия решений об открытии на СМП морских портов и утверждении порядка сдачи в аренду федеральной собственности объектов этих портов. Также планируется, что "Росатом" будет утверждать правила оказания услуг и перечень портовых сборов в морских портах, расположенных в акватории СМП.
Сейчас в РФ действует федеральное государственное казенное учреждение "Администрация Северного морского пути", созданное в марте 2013 года для осуществления организации прохода судов по СМП. Основными целями деятельности этого учреждения являются обеспечение безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов в акватории СМП.