В ЦБ оценили состояние российского банковского сектора

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Состояние банковского сектора РФ можно оценить на 7-8 по десятибалльной шкале, самый сложный период уже пройден и для небольших, и для крупнейших банков, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.
"Действительно, самый сложный период пройден как для небольших банков, как и для крупнейших. Основная часть проблем уже решена. Мне, конечно, как регулятору и надзорному органу, положено быть чуть более строгим, поэтому оценку 10 я поставить не могу, но 7-8, даже уже ближе 8, чем 7", — сказал Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24".
Зампред ЦБ отметил, что в 2016 году банковская система стабилизировалась. "Большое количество статистических показателей банковской системы были в плюсе, но все-таки были еще и те, которые находились в минусе. Например, кредитование предприятий в 2016 году еще было в минусе. Привлеченные средства предприятий тоже были в небольшом минусе", — пояснил он.
При этом в середине октября прошлого года Поздышев говорил, что прибыль российских банков по итогам 2017 года может быть близкой к 1 триллиону рублей и даже выше, несмотря на признание убытков Бинбанка и "Открытия". Но такая оценка была озвучена до объявления о санации Промсвязьбанка.