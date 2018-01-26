В ЦБ оценили состояние российского банковского сектора

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Состояние банковского сектора РФ можно оценить на 7-8 по десятибалльной шкале, самый сложный период уже пройден и для небольших, и для крупнейших банков, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Банк России в четверг опубликовал статистику банковского сектора: прибыль банков сократилась по итогам 2017 года на 15%, до 790 миллиардов рублей вместо ожидавшегося 1 триллиона рублей. Ключевым фактором снижения этого показателя стало создание резервов тремя банками, перешедшими под крыло ЦБ. Охладила ситуацию и низкая инфляция, которая снизила маржу банков, указали аналитики.

"Действительно, самый сложный период пройден как для небольших банков, как и для крупнейших. Основная часть проблем уже решена. Мне, конечно, как регулятору и надзорному органу, положено быть чуть более строгим, поэтому оценку 10 я поставить не могу, но 7-8, даже уже ближе 8, чем 7", — сказал Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24".

Зампред ЦБ отметил, что в 2016 году банковская система стабилизировалась. "Большое количество статистических показателей банковской системы были в плюсе, но все-таки были еще и те, которые находились в минусе. Например, кредитование предприятий в 2016 году еще было в минусе. Привлеченные средства предприятий тоже были в небольшом минусе", — пояснил он.

При этом он ожидает, что по результатам 2017 года все показатели банковской системы будут положительными. "И их динамика будет гораздо более ярко выраженная, чем в прошлом году. Это касается и роста активов банковской системы, и роста кредитования, и прироста вкладов. Мы приближаемся к отметке 26 триллионов вкладов, то есть граждане, по моим оценкам, за один год увеличили объем вкладов примерно на 1,8 триллиона рублей", — заключил Поздышев.

При этом в середине октября прошлого года Поздышев говорил, что прибыль российских банков по итогам 2017 года может быть близкой к 1 триллиону рублей и даже выше, несмотря на признание убытков Бинбанка и "Открытия". Но такая оценка была озвучена до объявления о санации Промсвязьбанка.