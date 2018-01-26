Период траты суверенных фондов для России закончился, заявил Орешкин

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Период расходования средств суверенных фондов для России закончился, страна начинает активно накапливать резервы, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Важно отметить то, что бюджет выходит у нас в положительную область, мы начинаем активно накапливать средства в суверенных фондах. Период траты, период расходования средств суверенных фондов для России закончился", — сказал Орешкин.

В январском обзоре "Картина экономики" Минэкономразвития сообщило о том, что по итогам 2018 года профицит бюджета РФ может составить 1% ВВП, а Фонд национального благосостояния (ФНБ) увеличится примерно на 50 миллиардов долларов.

"Мы, конечно же, говорили о тех ценах на нефть, которые были на момент выпуска того отчета, тогда они были ниже. Сейчас если Brent уже торгуется в районе 70 долларов за баррель, тогда он торговался, если не ошибаюсь, в районе 65 долларов, примерно о тех уровнях мы говорили", — пояснил он.

Орешкин добавил, что более точные расчеты, в том числе и по бюджету, министерство представит весной.