Костин: любые санкции со стороны США нанесут вред всей мировой экономике

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Любые дополнительные антироссийские санкции со стороны США нанесут вред всей мировой экономике, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Российская сторона не несет ответственность за это. Я думаю, что американская сторона решила пойти на санкции, которые, я думаю, наносят ущерб мировой экономике и, конечно, России тоже. И я могу сказать вам, что ни один бизнесмен, которого я знаю, по крайней мере, не говорит, что это правильно и хорошо", — сказал Костин в интервью Fox News на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Он отметил, что в программу его пребывания на форуме входят и встречи с представителями американских финансовых кругов.
"Я встречаюсь только с банкирами, и у нас есть встречи с американскими банкирами. Они все мои коллеги, я знаю их уже более десяти лет. И бизнес обстоит как обычно", — сказал Костин.
На вопрос, о каких именно банках идет речь, Костин напомнил, что ВТБ работает со многими финансовыми компаниями США, в том числе, JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Bank of New York. "Таким образом, у всех у нас есть отношения с ними, у всех у нас есть бизнес с этими банками", — сказал он.
В ответ на вопрос, были ли он приглашен на встречу президента Трампа с международными бизнес-лидерами, Костин ответил, что россияне приглашены не были.
"Россияне не приглашены. Мы понимаем, что г-ну Трампу было бы опасно встречаться с российскими банкирами. Ваши коллеги всегда меня спрашивают, имел ли я дело с г-ном Кушнером, с мистером Трампом, давал ли когда-нибудь им деньги. Никогда. Я никогда не видел никого из семьи Трампа или его окружения. Я никогда не давал денег никому из семьи Трампа. Вот почему я, вероятно, не включен, потому что я не партнер. Но я понимаю г-на Трампа, который сосредоточился на европейских гендиректорах и бизнесе, в частности, пытаясь пригласить их инвестировать в Америку, и он ведет диалог с европейским бизнесом", — пояснил Костин.