Костин: любые санкции со стороны США нанесут вред всей мировой экономике

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Любые дополнительные антироссийские санкции со стороны США нанесут вред всей мировой экономике, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Российская сторона не несет ответственность за это. Я думаю, что американская сторона решила пойти на санкции, которые, я думаю, наносят ущерб мировой экономике и, конечно, России тоже. И я могу сказать вам, что ни один бизнесмен, которого я знаю, по крайней мере, не говорит, что это правильно и хорошо", — сказал Костин в интервью Fox News на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что в программу его пребывания на форуме входят и встречи с представителями американских финансовых кругов.

"Я встречаюсь только с банкирами, и у нас есть встречи с американскими банкирами. Они все мои коллеги, я знаю их уже более десяти лет. И бизнес обстоит как обычно", — сказал Костин.

На вопрос, о каких именно банках идет речь, Костин напомнил, что ВТБ работает со многими финансовыми компаниями США, в том числе, JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Bank of New York. "Таким образом, у всех у нас есть отношения с ними, у всех у нас есть бизнес с этими банками", — сказал он.

Костин подчеркнул, что ВТБ проводит "очень хорошую политику прозрачности и открытости, мы ведем хороший бизнес, и у нас нет никаких претензий со стороны OFAC и других американских организаций о том, что мы нарушали какие-либо нормы какого-либо закона". Если против банка ВТБ будут введены новые санкции, это будет "наказанием со стороны политической элиты Америки", считает глава ВТБ.В ответ на вопрос, были ли он приглашен на встречу президента Трампа с международными бизнес-лидерами, Костин ответил, что россияне приглашены не были.

"Россияне не приглашены. Мы понимаем, что г-ну Трампу было бы опасно встречаться с российскими банкирами. Ваши коллеги всегда меня спрашивают, имел ли я дело с г-ном Кушнером, с мистером Трампом, давал ли когда-нибудь им деньги. Никогда. Я никогда не видел никого из семьи Трампа или его окружения. Я никогда не давал денег никому из семьи Трампа. Вот почему я, вероятно, не включен, потому что я не партнер. Но я понимаю г-на Трампа, который сосредоточился на европейских гендиректорах и бизнесе, в частности, пытаясь пригласить их инвестировать в Америку, и он ведет диалог с европейским бизнесом", — пояснил Костин.