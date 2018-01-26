Польша хочет таких же условий покупки российского газа, как Германия

Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (99)

ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Варшава хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия, заявил президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии в Давосе.

При этом он заверил, что Польша не выступает против российского топлива.

"Почему мы платим за газ больше, чем Германия?" — добавил Дуда.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у "Газпрома".

Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году, Варшава считает его невыгодным. Страны Прибалтики и Польша традиционно заявляют о некоей зависимости от российского газа и необходимости диверсификации поставок топлива.

Как заявлял глава PGNiG Мачей Вожняк, Варшава может подписать новый контракт на поставку российского газа только в том случае, если цена не будет привязана к стоимости нефти.

Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых десять миллиардов поставляет "Газпром".