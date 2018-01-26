ЕК хочет согласовать новый пакет макрофинансовой помощи Украине в этом году

ДАВОС (Швейцария), 26 янв — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия хочет согласовать новый пакет макрофинансовой помощи Украине в текущем году, сказал РИА Новости еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Это наша цель, при условии, что на Украине также будет достигнут соответствующий прогресс", — ответил он на вопрос о том, может ли новая программа быть сделана в нынешнем году. Однако ЕК пока не получила запроса от Украины на новую программу макрофинансовой помощи. "Нет, ничего нового к тому, что мы решили до Рождества, нет", — ответил Хан на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что Еврокомиссия, одновременно с решением не выдавать последний транш из предыдущего пакета такой поддержки, решила, что есть возможность для новой макрофинансовой помощи. ЕК "на подготовительной стадии" создания такого пакета, добавил Хан. Он не стал говорить, какими могут быть сумма и срок новой помощи Евросоюза Украине.

Еврокомиссия 1 декабря сообщила, что не может выдать Украине последний транш кредита из действовавшей тогда программы макрофинансовой помощи. Эта программа с финансированием со стороны Евросоюза в размере 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе, проведение реформ. Действие программы заканчивалось в начале января 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий и последний транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным. Именно поэтому ЕК не смогла дать последний транш. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные меры в рамках программы макрофинансовой помощи.

Для новой программы потребуется провести оценку экономики страны, включая потребности во внешнем финансировании, сообщала ранее ЕК. Кроме того, важно выполнение Украиной программы Международного валютного фонда. ЕК также отметила, что любые ее предложения о новой программе макрофинансовой поддержки Украины должны быть одобрены Европарламентом и Советом стран ЕС.