На ВЭФ из-за приезда Трампа перенесли сессию с участием Дворковича

ДАВОС, 25 янв — РИА Новости. Неожиданный приезд президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос привел к неразберихе на основной площадке ВЭФ и переносу сессии с участием главы российской делегации вице-премьера Аркадия Дворковича, передает корреспондент РИА Новости.

Американского лидера ожидали в Конгресс-центре, где проходят основные сессии ВЭФ, поздно вечером в четверг, однако он приехал на несколько часов раньше, что привело к хаосу на площадке форума.

Приехав в Конгресс-центр Трамп, окруженный толпой охраны и сопровождающих лиц, медленно прошел мимо встречающей его толпы в дальний зал, где на нынешнем форуме президенты проводят двусторонние встречи.

Доступ в это место форума был сразу же заблокирован, а аккредитованных на форуме журналистов начали разгонять спецслужбы и сотрудники ВЭФ. Репортеров попросили расчистить проход, ведущий к комнате американской делегации, и не толпиться в ожидании Трампа, который "не будет выходить из зала в течение нескольких часов".

При этом несколько человек с бейджами сотрудников ВЭФ довольно бесцеремонно начали распихивать и оттеснять не только журналистов, но и участников форума, мотивируя это тем, что им нельзя находиться рядом с комнатой двусторонних переговоров.

До приезда Трампа у представителей СМИ был доступ практически во все помещения ВЭФ, а ожидание ньюсмейкеров у комнат для переговоров не запрещалось.

В связи с приездом на давосский форум Трампа, кроме того, некоторые сессии стали переносить в другие залы. В частности, в другое место форума была перенесена сессия с участием главы российской делегации вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Несколько участников ВЭФ растерянно подходили к охране, пытаясь подняться в указанный зал, но им говорили, что их сессия отменилась.