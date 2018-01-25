Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в 2017 году

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год, в декабре в годовом выражении реальные доходы снизились на 1,8%, сообщил в четверг Росстат.

"Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились на 1,7%, в декабре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 1,8%", — говорится в сообщении ведомства.

Рост реальных располагаемых доходов граждан в декабре по сравнению с ноябрем составил 46,3%.

В декабре 2016 года падение доходов в годовом выражении составляло 7,3%, а по сравнению с предыдущим месяцем они росли на 48,9%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в РФ в номинальном выражении выросла за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 7,2% — до 39,085 тысяч рублей. В реальном выражении ее рост за год составил 3,4%.

В декабре в номинальном выражении рост зарплаты по сравнению с декабрем 2016 года составил 7,2% — до 50,5 тысячи рублей, а по сравнению с ноябрем рост показателя составил 30%. В реальном выражении рост показателя в декабре составлял соответственно 4,6% и 29,5%.