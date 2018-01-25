Биткоин дорожает на торгах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает на торгах в четверг, оставаясь на отметке около 11 тысяч долларов, трейдеры следят за новостями о регулировании криптовалютного рынка, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09.24 мск биткоин дорожал на 7,15% — до 11,63 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 8,52% — до 11,6 тысячи долларов, на GDAX — 8,3% — до 11,51 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 1,56% — до 11,58 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также в плюсе, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дорожала на 10,95%, до 1,1 тысячи долларов, Bitcoin Cash — на 5,15%, до 1,7 тысячи долларов, Ripple — на 2,07%, до 1,38 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 572,5 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 34% всего рынка.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на вопросе регулирования рынка криптовалют. В частности, трейдеры следят за Южной Кореей — во вторник агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник сообщило, что там будет запрещен анонимный криптотрейдинг, начиная с 30 января. Источник отметил, что для торговли криптовалютой теперь каждый трейдер будет обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета, а аккаунты, принадлежащие иностранцам и несовершеннолетним, будут заблокированы для операций с цифровыми валютами.

В то же время финансовый аналитик, менеджер криптовалютного хедж-фонда BKCM Брайан Келли (Brian Kelly), слова которого приводит телеканал CNBC, считает, что из-за неопределенности относительно регулирования цифровых валют в Южной Корее, сейчас криптовалюты находятся "в переходном периоде" — они переходят с азиатских на американские и европейские рынки.

Так, министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) сообщил о своем желании, чтобы его страна стала "крипто-нацией". А государственный секретарь министерства финансов страны Йорг Гассер (Jörg Gasser) заявил, что у Швейцарии есть огромный потенциал для развития крипторынка, однако пока рынок "не настолько дисциплинирован, как хотелось бы".