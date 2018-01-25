Биткоин дорожает на торгах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает на торгах в четверг, оставаясь на отметке около 11 тысяч долларов, трейдеры следят за новостями о регулировании криптовалютного рынка, свидетельствуют данные торгов.
Другие популярные криптовалюты также в плюсе, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дорожала на 10,95%, до 1,1 тысячи долларов, Bitcoin Cash — на 5,15%, до 1,7 тысячи долларов, Ripple — на 2,07%, до 1,38 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 572,5 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 34% всего рынка.
Основное внимание инвесторов сосредоточено на вопросе регулирования рынка криптовалют. В частности, трейдеры следят за Южной Кореей — во вторник агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник сообщило, что там будет запрещен анонимный криптотрейдинг, начиная с 30 января. Источник отметил, что для торговли криптовалютой теперь каждый трейдер будет обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета, а аккаунты, принадлежащие иностранцам и несовершеннолетним, будут заблокированы для операций с цифровыми валютами.
Так, министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) сообщил о своем желании, чтобы его страна стала "крипто-нацией". А государственный секретарь министерства финансов страны Йорг Гассер (Jörg Gasser) заявил, что у Швейцарии есть огромный потенциал для развития крипторынка, однако пока рынок "не настолько дисциплинирован, как хотелось бы".