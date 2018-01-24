Шефчович и Новак обсудили мандат ЕК на переговоры по "Северному потоку—2"

ДАВОС (Швейцария), 24 янв — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком в среду обсудил планы ЕК получить мандат ЕС на проведение переговоров с Россией по выработке юридической базы для проекта "Северный поток-2" и сообщил, что около 15 стран ЕС поддерживают выдачу мандата.
"Я объяснил министру (Новаку — ред.), что наши взгляды на данный вопрос разнятся, и что мы хотим гарантировать, что любой подобный проект будет реализовываться в полном соответствии с законами ЕС. Я имею ввиду, что мы понимаем, что если дело касается такой ситуации, как сложилась вокруг "Северного потока-2", то мы говорим о проекте, о трубопроводе, который идет с территории РФ через международные воды, затрагивая исключительные экономические зоны государств-членов ЕС. Так что возникает юридическая путаница", — сказал Шефчович журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Шефчович отметил, что именно поэтому наилучший способ найти выход из данной ситуации — это провести переговоры, для чего ЕК хочет получить мандат.
По словам Шефчовича, больше половины, а именно около 15 стран ЕС поддерживают идею ЕК на получение мандата для проведения переговоров с Россией, однако некоторые страны все еще против.