Подъемная сила: почему санкции против России не работают

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) улучшили свои прогнозы роста ВВП России в 2018 и 2019 годах. Такая оценка сразу двух авторитетных международных институтов свидетельствует о том, что антироссийские санкции фактически не работают. На чем основаны позитивные прогнозы будущего российской экономики — в материале РИА Новости.

Большой плюс

Аналитики Всемирного банка и МВФ ссылаются на существенное повышение котировок нефти. "Черное золото" заметно подорожало во второй половине 2017 года. В настоящее время цены сохраняются на уровне, близком к 70 долларам за баррель.

"Россия выигрывает от роста цен на сырье. В частности, подорожание нефти в конце прошлого года сильно улучшило показатели российской экономики", — констатирует ведущий экономист Всемирного банка Франческа Онсорг.

В пользу России и ситуация в мировой экономике — Москве помогает глобальное увеличение объемов торговли и инвестиций, считает Онсорг. Поэтому в январском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк повысил прогноз роста российского ВВП с 1,4 до 1,7 процентов на текущий год и с 1,4 до 1,8 процентов — на 2019-й.

Оценки Всемирного банка в целом совпадают с ожиданиями МВФ. Главный экономист фонда Морис Обстфельд, выступая с докладом на форуме в Давосе, отметил, что в 2018 году российский ВВП может повыситься на 1,7 процента. Это на 0,1 процента больше предыдущего прогноза.

Кроме того, Россия названа среди стран, способных в ближайшие два года стать важными драйверами роста мировой экономики. В этот список МВФ включил также США, Канаду, Бразилию и Турцию.

Реальный рост ВВП России еще выше, считает доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков. Он напомнил, что МВФ и Всемирный банк ведут расчеты в долларах, тогда как российская экономика создает блага, стоимость которых номинирована в рублях.

"Влияние курсовых колебаний на статистику бывает существенным. Получается, что при слабеющем рубле реальный объем экономики растет еще быстрее", — пояснил собеседник РИА Новости.

© AP Photo / Jose Luis Magana Заседание международного валютно-финансового комитета © AP Photo / Jose Luis Magana Заседание международного валютно-финансового комитета

На пользу дела

Улучшение прогнозов МВФ и Всемирного банка свидетельствует о низкой эффективности антироссийских санкций. Впрочем, это уже не новость. В прошлом году в ООН подсчитали, что из-за ограничений и запретов экономики Евросоюза и США потеряли в два раза больше, чем российская — 100 миллиардов долларов против 55 миллиардов долларов.

Теперь же выясняется, что эти жертвы напрасны: ВВП России вышел на траекторию роста. По словам главного научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Валерия Абрамова, введенные Западом ограничения в отношении банков с госучастием, государственных корпораций и оборонных предприятий, не помешали восстановлению отечественной экономики.

В стране налицо существенный подъем промышленного производства, согласен с экспертом Ицаков. Одна из причин тому — капитал начал возвращаться на родину и инвестироваться в проекты, реализуемые на территории России.

Ослабление рубля привело к подорожанию импортных товаров, и отечественные производители повысили маржинальность бизнеса. Ситуацией воспользовались и российские экспортеры, получившие конкурентные преимущества на внешних рынках.

Положительную роль играют также программы импортозамещения, реализуемые в различных секторах экономики. В частности, ускорению развития агропромышленного комплекса в немалой степени способствовали именно антироссийские санкции и продэмбарго, введенное Москвой в ответ. В результате Россия в прошлом году заняла первое место по объемам экспорта пшеницы, чего никогда раньше не было, отметил Абрамов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и председатель правления Сбербанка России Герман Греф на церемонии запуска первой очереди центра обработки данных ПАО "Сбербанк России" в инновационном центре "Сколково". 16 декабря 2017 © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и председатель правления Сбербанка России Герман Греф на церемонии запуска первой очереди центра обработки данных ПАО "Сбербанк России" в инновационном центре "Сколково". 16 декабря 2017

На тропе войны

Пока же санкционная война продолжает набирать обороты, втягивая в свою орбиту все новых участников. В понедельник стало известно, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft — Merlion и RRC — ввели ограничения на продажу программных продуктов более чем для двухсот российских компаний, требуя теперь от них предоплаты.

Всем памятна история с поставкой в обход санкций турбин Siemens в Крым. Ну а Microsoft принимает превентивные меры, чтобы не угодить под судебное преследование в США, если власти сочтут, что компания нарушает санкционный режим.

По мнению Ицакова, требование предоплаты за программные продукты выглядит как попытка выйти из ситуации, когда одновременно хочется сохранить коммерческие контакты с Россией и приходится делать что-то для создания видимости исполнения санкций.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал это примером политически мотивированных решений.

"Чем это закончится? Тем, что компания Microsoft потеряет практически полностью рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения корпоративных и государственных элементов в нашей стране", — отметил министр.