Глава ВТБ сравнил возможное введение новых санкций США с объявлением войны

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предупредил о "растущей угрозе военного конфликта" в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с "объявлением войны", пишет "Файненшл таймс".

"Мы на пороге новой гонки вооружений. НАТО требует больше оружия и размещает все больше оружия в Европе. Россия ответит тем же. Кто от этого выиграет? Только генералы и производители оружия. Америка считает, что Европа должна заплатить за это больше. Кому это надо? Это очень опасно", — сказал Костин в интервью газете на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Костина, любые экономические санкции против российских организаций только обострят ситуацию и сродни "объявлению войны".

"На мой взгляд, это очень опасная ситуация, хуже "холодной войны". Считаю, что американцы играют с огнем, потому что наши отношения продолжают ухудшаться, и не мы в этом виноваты", — приводит газета слова главы ВТБ.

При этом Костин отметил, что его самого не волнует вероятность личных санкций, в том числе, запрет на въезд в США или запрет иметь американский банковский счет.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены с в 2014 году. Под санкции тогда попал, в том числе, и ВТБ. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

В интервью CNBC в Давосе Костин выразил мнение, что так называемое "российское расследование" является прежде всего следствием внутриполитической борьбы в США. "Мне кажется, что это некая внутриполитическая борьба в Америке, в которой Россию просто используют как разменную монету", — сказал он.

Костин повторил, что ситуация в США вызывает опасения с точки зрения безопасности в мире.

"Вы сначала избрали президента, а потом обрушились на него с нападками. Это немного нелепо. Мы считаем, что это даже опасно, потому что в Европу поступает больше оружия, Россия примет ответные меры. Что произойдет? Это очень опасно, я считаю. Я не говорю про ядерную войну, но, знаете, когда слишком большой военный контингент, когда слишком много оружия сосредотачивается рядом, то это, как мне представляется, просто приводит к снижению уровня безопасности, что плачевно", — подчеркнул глава ВТБ.