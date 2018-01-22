Порошенко вошел в десятку богатейших спикеров форума в Давосе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко попал в десятку самых богатых спикеров на Давосском форуме. Рейтинг составило британское издание The Verdict.

Украинский лидер занял девятую строчку списка, его состояние оценили в 1,6 миллиарда долларов. При этом Порошенко оказался всего на три позиции ниже президента США Дональда Трампа (шестое место с 4,9 миллиарда долларов).

Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс, на втором месте оказался владелец китайского оптового гиганта Alibaba Джек Ма, а на третьем — менеджер хедж-фондов Рэй Далио.

Ежегодные встречи в Давосе устраивает международная организация Всемирный экономический форум. На мероприятия приглашают ведущих государственных и политических деятелей, представителей научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.

В 2018 году форум пройдет с 23 по 26 января.