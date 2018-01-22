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Экономика

Было наше, станет ваше. Рубль готовят к мировой экспансии

08:0022.01.2018
059606
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНарезка денежных купюр на фабрике ГознакНарезка денежных купюр на фабрике Гознак
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Банк России считает возможной экспансию рубля в страны Евразийского союза и СНГ. Усиление роли российской валюты на постсоветском пространстве в период до 2035 года рассматривается как один из путей ее интернационализации. Насколько обоснованны эти ожидания — в материале РИА Новости.

Региональный аспект

Прогноз будущего российской валюты на прошлой неделе озвучил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Липин. "Если говорить о фазах и степени интернационализации рубля, то на текущий момент наиболее вероятна, конечно, регионализация", — заявил он.

Табло со знаком доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По его мнению, до 2035 года экспансию рубля можно ожидать либо в границах Евразийского союза, куда, кроме России, входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, либо на пространстве СНГ. Использование рубля странами — членами союза в двусторонних сделках помогает бизнесу снизить валютные риски и обойти административные барьеры.

Однако революционных перемен ждать не стоит. На смену валюты контракта поставщикам потребуется немало времени, отметил доцент кафедры финрынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

По оценкам Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), сейчас на расчеты между странами союза в рублях приходится 69 миллиардов долларов, в долларах — около 18 миллиардов, в евро — до пяти миллиардов долларов.

В опубликованном на днях исследовании ЦИИ ЕАБР "Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы", отмечается, что за последние шесть лет удельный вес рубля в валютной структуре платежей стран союза увеличился с 56 до 75%, а доля доллара, напротив, снизилась с 35 до 19%.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
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Главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик считает, что эта тенденция, скорее всего, сохранится. По его словам, более половины респондентов, принявших участие в опросе ЦИИ ЕАБР, ожидают усиления роли национальных валют во взаиморасчетах. Не верят в такую перспективу 17% опрошенных.

"В качестве главных мер по усилению роли национальных валют видятся развитие рынка капитала, доступность кредитования в национальных валютах и общие проекты в реальном секторе и инфраструктуре. Но необходимо обеспечить симметричную защиту прав собственности, упорядочить деятельность госорганов и судов в этой сфере", — подчеркнул Лисоволик.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМонеты на линии упаковки
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монеты на линии упаковки

На дальних берегах

Успешное продвижение рубля во взаиморасчетах на пространстве ЕАЭС определяется большим весом экономики России на постсоветском пространстве. Однако Москва реализует долгосрочные планы перехода на торговлю в национальных валютах и со странами дальнего зарубежья — для снижения экономической зависимости от Запада.

Проблема носит системный характер. Сегодня в долларах совершается около 70% всех торговых сделок в мире (еще 20% приходится на евро). В российском внешнеторговом обороте доля доллара достигает почти 70%.

Переговоры идут со многими странами, в частности Турцией, Египтом, Ираном. Тем не менее для большинства торговых партнеров российский рубль в качестве валюты контракта — пока скорее экзотика, уверен Хестанов. Связано это с тем, что курс рубля стабилизировался относительно недавно.

Исламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
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Поэтому среди приоритетов России — переход на расчеты в национальных валютах с партнерами по БРИКС: Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Банк России и Резервный банк Индии приступили к консультациям по этому вопросу еще в 2009 году. Уже созданы механизм и рабочие схемы расчетов в рублях и рупиях, подготовлены соответствующие рекомендации бизнесменам.

В результате ситуация постепенно меняется. Так, в 2013 году 96,6% торговых операций между Россией и Индией проводилось в долларах, а показатель прошлого года — 80%, причем уже порядка 19% контрактов было оплачено в рублях.

Индийский экономист Пронаб Сен в интервью Sputnik отметил, что переход на взаимные расчеты в рупиях и рублях в двусторонней торговле защитит от нестабильности курса доллара. По его словам, Китай использует валютный своп, что сыграло значительную роль в превращении юаня в мировую резервную валюту.

В октябре 2014 года Москва и Пекин подписали соглашение о валютном свопе — обмене рублей и юаней по фиксированному курсу. Объем своп-линии достиг в общей сложности 150 миллиардов юаней (более 20 миллиардов долларов).

Эта мера способствовала изменению структуры расчетов в двусторонней торговле Москвы и Пекина. В 2016 году на национальные валюты при оплате экспорта российских товаров и услуг приходилось 13%, год спустя — 16%.

Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Для более активной экспансии рубля на рынках других стран, по мнению Лисоволика, необходимо выполнение ряда условий. В частности, нужны прямые котировки соответствующих валютных пар. "Сейчас их нет, российскую валюту приходится покупать через доллар или евро, что увеличивает издержки. Кроме того, надо создать инструменты хеджирования валютных рисков", — отметил собеседник РИА Новости.

© Fotolia / Björn WylezichНациональные валюты стран &mdash; участниц БРИКС
© Fotolia / Björn Wylezich
Национальные валюты стран — участниц БРИКС

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Расширение использования рубля в двусторонней торговле с другими странами может создать условия для признания его одной из мировых резервных валют. Однако процесс этот не быстрый. Американский доллар вытеснил британский фунт с первого места примерно за 45 лет. Поэтому рассматривать рубль в качестве резервной валюты будут нескоро, уверен Хестанов.

Между тем для российской экономики это открыло бы новые возможности развития. Страна — эмитент резервной валюты получает определенные преимущества: покрытие дефицита платежного баланса национальной валютой, содействие укреплению позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке.

"Впрочем, говорить об этом статусе для рубля пока преждевременно. Для начала нужно взять высоту региональной валюты ЕАЭС", — резюмировал Лисоволик.

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