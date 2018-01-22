Было наше, станет ваше. Рубль готовят к мировой экспансии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Банк России считает возможной экспансию рубля в страны Евразийского союза и СНГ. Усиление роли российской валюты на постсоветском пространстве в период до 2035 года рассматривается как один из путей ее интернационализации. Насколько обоснованны эти ожидания — в материале РИА Новости.

Региональный аспект

Прогноз будущего российской валюты на прошлой неделе озвучил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Липин. "Если говорить о фазах и степени интернационализации рубля, то на текущий момент наиболее вероятна, конечно, регионализация", — заявил он.

По его мнению, до 2035 года экспансию рубля можно ожидать либо в границах Евразийского союза, куда, кроме России, входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, либо на пространстве СНГ. Использование рубля странами — членами союза в двусторонних сделках помогает бизнесу снизить валютные риски и обойти административные барьеры.

Однако революционных перемен ждать не стоит. На смену валюты контракта поставщикам потребуется немало времени, отметил доцент кафедры финрынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

По оценкам Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), сейчас на расчеты между странами союза в рублях приходится 69 миллиардов долларов, в долларах — около 18 миллиардов, в евро — до пяти миллиардов долларов.

В опубликованном на днях исследовании ЦИИ ЕАБР "Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы", отмечается, что за последние шесть лет удельный вес рубля в валютной структуре платежей стран союза увеличился с 56 до 75%, а доля доллара, напротив, снизилась с 35 до 19%.

Главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик считает, что эта тенденция, скорее всего, сохранится. По его словам, более половины респондентов, принявших участие в опросе ЦИИ ЕАБР, ожидают усиления роли национальных валют во взаиморасчетах. Не верят в такую перспективу 17% опрошенных.

"В качестве главных мер по усилению роли национальных валют видятся развитие рынка капитала, доступность кредитования в национальных валютах и общие проекты в реальном секторе и инфраструктуре. Но необходимо обеспечить симметричную защиту прав собственности, упорядочить деятельность госорганов и судов в этой сфере", — подчеркнул Лисоволик.

На дальних берегах

Успешное продвижение рубля во взаиморасчетах на пространстве ЕАЭС определяется большим весом экономики России на постсоветском пространстве. Однако Москва реализует долгосрочные планы перехода на торговлю в национальных валютах и со странами дальнего зарубежья — для снижения экономической зависимости от Запада.

Проблема носит системный характер. Сегодня в долларах совершается около 70% всех торговых сделок в мире (еще 20% приходится на евро). В российском внешнеторговом обороте доля доллара достигает почти 70%.

Переговоры идут со многими странами, в частности Турцией, Египтом, Ираном. Тем не менее для большинства торговых партнеров российский рубль в качестве валюты контракта — пока скорее экзотика, уверен Хестанов. Связано это с тем, что курс рубля стабилизировался относительно недавно.

Поэтому среди приоритетов России — переход на расчеты в национальных валютах с партнерами по БРИКС: Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Банк России и Резервный банк Индии приступили к консультациям по этому вопросу еще в 2009 году. Уже созданы механизм и рабочие схемы расчетов в рублях и рупиях, подготовлены соответствующие рекомендации бизнесменам.

В результате ситуация постепенно меняется. Так, в 2013 году 96,6% торговых операций между Россией и Индией проводилось в долларах, а показатель прошлого года — 80%, причем уже порядка 19% контрактов было оплачено в рублях.

Индийский экономист Пронаб Сен в интервью Sputnik отметил, что переход на взаимные расчеты в рупиях и рублях в двусторонней торговле защитит от нестабильности курса доллара. По его словам, Китай использует валютный своп, что сыграло значительную роль в превращении юаня в мировую резервную валюту.

В октябре 2014 года Москва и Пекин подписали соглашение о валютном свопе — обмене рублей и юаней по фиксированному курсу. Объем своп-линии достиг в общей сложности 150 миллиардов юаней (более 20 миллиардов долларов).

Эта мера способствовала изменению структуры расчетов в двусторонней торговле Москвы и Пекина. В 2016 году на национальные валюты при оплате экспорта российских товаров и услуг приходилось 13%, год спустя — 16%.

Для более активной экспансии рубля на рынках других стран, по мнению Лисоволика, необходимо выполнение ряда условий. В частности, нужны прямые котировки соответствующих валютных пар. "Сейчас их нет, российскую валюту приходится покупать через доллар или евро, что увеличивает издержки. Кроме того, надо создать инструменты хеджирования валютных рисков", — отметил собеседник РИА Новости.

Войти в резервы

Расширение использования рубля в двусторонней торговле с другими странами может создать условия для признания его одной из мировых резервных валют. Однако процесс этот не быстрый. Американский доллар вытеснил британский фунт с первого места примерно за 45 лет. Поэтому рассматривать рубль в качестве резервной валюты будут нескоро, уверен Хестанов.

Между тем для российской экономики это открыло бы новые возможности развития. Страна — эмитент резервной валюты получает определенные преимущества: покрытие дефицита платежного баланса национальной валютой, содействие укреплению позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке.

"Впрочем, говорить об этом статусе для рубля пока преждевременно. Для начала нужно взять высоту региональной валюты ЕАЭС", — резюмировал Лисоволик.