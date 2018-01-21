Стало известно, когда танкер с российским газом прибудет в США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Танкер, который перевозит сжиженный природный газ российского завода "Ямал СПГ", после задержки продолжает путь в США, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования судов.

В порт Бостона танкер должен прибыть 23 января.

© Bloomberg Маршрут движения судна Gaselys в Атлантическом океане, опубликованный Bloomberg © Bloomberg Маршрут движения судна Gaselys в Атлантическом океане, опубликованный Bloomberg

СМИ в начале года сообщили, что в США поставят первую партию топлива с предприятия "Ямал СПГ".

Сжиженный природный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге оказался на судне Gaselys.

Танкер должен был прибыть в США 20 января, однако за день до этого он неожиданно развернулся и взял курс на испанский порт Альхесирас.

Как позднее объяснила французская компания Engie, эти маневры носили временный характер и были связаны с погодными условиями.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство предприятия по производству сжиженного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения.

В качестве акционеров выступают "Новатэк" (50,1%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%), а также французская Total (20%). В эксплуатацию в рамках проекта введут три линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион тонн. Производство сжиженного природного газа на первой линии началось в декабре прошлого года.

Первоначально "Новатэк" сообщал, что первая партия топлива пойдет в Азию, в качестве возможного покупателя называлась китайская CNPC. Впрочем, после запуска "Ямала СПГ" в руководстве российской компании заявили, что топливо поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее в "Новатэке" уточнили, что партию отгрузят дочке малайзийской Petronas.