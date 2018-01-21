Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в России на уровне 2017 года

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 году на уровне 2017 года — 546-547 миллионов тонн, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Если исходить из того, что соглашение (ОПЕК+) будет действовать весь 2018 год, то уровень добычи у нас будет примерно на уровне 2017 года, то есть 546-547 миллионов тонн", — ответил Новак на вопрос, сохраняет ли министерство планы по добыче нефти в России в 2018 году.

По словам министра, экспорт нефти из РФ в текущем году также сохранится примерно на уровне прошлого года. "Там, конечно, отклонения будут не очень большие, как это было в 2017 году — несколько выше был экспорт нефти, но зато за счет меньшего экспорта нефтепродуктов общий баланс сохранился. Поэтому мы исходим из того, что в 2018 году будет примерно такой же уровень", — сказал он в ответ на вопрос, сохраняет ли Минэнерго РФ планы по экспорту нефти в 2018 году.

По данным Минэнерго РФ, добыча нефти в РФ в 2017 году составила 546,7 миллиона тонн, экспорт — 256,7 миллиона тонн.