МАСКАТ(Оман), 21 янв — РИА Новости. Россия, в отличие от других участников сделки ОПЕК+, при выходе из нее сможет при необходимости постепенно нарастить добычу нефти, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если у нас будет ситуация, когда нам нужно будет постепенно выходить из соглашения, с точки зрения, когда рынок уже будет сбалансированный, и нужно будет не резко наращивать добычу, а исходя из какого-то определенного графика… Не все страны это могут, а вот Россия может",- сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.