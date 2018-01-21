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Экономика

ОПЕК+ начинает задумываться о будущем

16:3021.01.2018
(обновлено: 16:31 21.01.2018)
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти на Ближнем Востоке. Архивное фотоДобыча нефти на Ближнем Востоке. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в воскресенье провел в Омане свое первое в 2018 году заседание. Вопреки ожиданиям многих участников рынка, на встрече обсуждалась не будущая стратегия выхода из сделки, а напротив, возможность продолжить сотрудничество по ее завершении.

Рабочий на нефтяном месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ОПЕК+ в декабре исполнила венскую сделку на рекордные 129%
В настоящий момент соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует до конца 2018 года. В его рамках ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.

В мониторинговый комитет, созданный для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке, входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Пора задуматься о будущем?

Флаг ОПЕК на заседании в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Страны ОПЕК+ настроены продолжать сотрудничество, заявил аль-Фалих
Будущий формат сотрудничества стран ОПЕК+ по завершении венской сделки пока не определен. Времени для этого еще достаточно. Однако, судя по заявлениям участников встречи в Омане, ОПЕК+ уже начинает об этом задумываться.

"С этого момента нам как единой группе нужно начать думать о путях и способах трансформации декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ — ред.) в постоянный механизм, чтобы сохранить взаимодействие внутри группы", — сказал, в частности, министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашид на открытии заседания.

"Пока мы не договорились о механизме (будущего взаимодействия – ред.), но практически все государства настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года", — заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по окончании встречи.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, после заседания раскрыл некоторые детали будущего ОПЕК+ — точнее, пока только наброски.

По его словам, ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате. Страны-участницы будут периодически встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти, предварительно договорившись о периодичности таких встреч. При этом число участников этих консультаций может быть расширено с текущих 24 стран, участвующих в сделке ОПЕК+.

Настоящее ОПЕК+

Здание ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Страны ОПЕК+ подтвердили приверженность венской сделке, заявил Новак
Пока же сделка ОПЕК+ продолжает действовать, и министры стран-участниц подчеркивают, что говорить об ее завершении рано. Основная цель соглашения – баланс спроса и предложения на рынке нефти — еще не достигнута.

Основным показателем восстановления такого баланса должно стать снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего значения за последние 5 лет. По словам аль-Фалиха, с начала 2017 года по текущий момент излишек запасов сократился с 340 миллионов баррелей до 120 миллионов баррелей. При этом полного восстановления баланса на рынке министр ожидает в конце 2018 — начале 2019 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Излишки запасов на рынке нефти сократились более чем вдвое, заявил Новак
Прогноз Новака чуть более оптимистичный — рынок нефти вернется к балансу спроса и предложения уже в 2018 году. В свою очередь, министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи считает, что это может случиться в третьем квартале.

При этом Новак подчеркнул, что нельзя ориентироваться в дальнейших решениях только на цену нефти, которая сейчас находится у трехлетних максимумов. "Ценовой фактор — это не единственный фактор, когда нужно начинать выход из сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Мы не хотим, чтобы какие-то отдельные показатели были в качестве индикаторов. Должно произойти полное восстановление рынка", — сказал министр журналистам.

Мониторинговый комитет сообщил, что страны ОПЕК+ по итогам декабря выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи на рекордные 129%, а в среднем за весь 2017 год — на 107%. По итогам заседания комитета все страны ОПЕК+ подтвердили приверженность своим обязательствам в рамках сделки. При этом аль-Фалих выразил уверенность, что ситуация на рынке нефти в результате действия сделки продолжит улучшаться.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в апреле в Саудовской Аравии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК
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