Страны ОПЕК+ настроены продолжать сотрудничество, заявил аль-Фалих

#МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Практически все государства – участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года, но с его форматом пока не определились, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Пока мы не договорились о механизме, но практически все государства настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года", — сказал саудовский министр.

До конца 2018 года действует соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В его рамках ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении своей добычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.

В воскресенье в Омане прошло заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.