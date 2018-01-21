Минфин Греции ждет выделения 6,7 миллиарда евро

АФИНЫ, 21 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство финансов Греции заявило, что открыт путь для завершения третьей оценки хода реформ в стране на Еврогруппе 22 января и выделения очередного транша кредита в 6,7 миллиарда евро.

Греция для обслуживания гигантского госдолга и выхода из финансового кризиса вынуждена была подписать программу помощи, которая предусматривает выделение кредитов в обмен на проведение политики затягивания поясов.

Минфин назвал положительным повышение кредитного рейтинга страны агентством Standard's & Poor's и заявило, что ожидает и новых позитивных событий.

Агентство 19 января повысило кредитный рейтинг Греции с В- до В с положительным прогнозом.

"Повышение кредитного рейтинга страны Standard & Poor's следует за повышением рейтинга Moody's и Fitch летом, и в то же время в предвидении будущих позитивных событий. Положительный результат вчерашней встречи рабочей группы Еврогруппы EWG открыл путь для завершения третьей оценки на Еврогруппе в понедельник и одобрения транша в 6,7 миллиарда евро", — говорится в пресс-релизе, поступившем РИА Новости.

По мнению Минфина, позитивные события усиливают чувство, что решительное восстановление доверия рынков и инвесторов к греческой экономике не являются случайными событиями. "После завершения программы помощи в августе 2018 года и обеспечения стабильного доступа к рынкам греческая экономика оставит позади долгий период кризиса", — заявил Минфин.

В августе завершается третья программа помощи, которая предусматривает выделение кредитов на 86 миллиардов евро для финансирования нужд страны в обмен на жесткие реформы. 22 января Еврогруппа рассмотрит ход реформ. Греция выполнила практически все предварительные условия, согласованные с кредиторами из ЕС и МВФ и необходимые для выделения траншей кредита.

Минфин сообщил также, что рабочая группа еврогруппы определила транш кредита в 6,7 миллиарда евро. "Из них 5,7 миллиарда евро будут выделены с завершением технических вопросов по последним предварительным условиям и без нового собрания Еврогруппы до середины февраля. В частности, из этих средств 3,3 миллиарда евро покрывают долговые обязательства греческого правительства до конца июня, 1,9 миллиарда предназначены для увеличения объема наличных средств (cash buffer). Оставшиеся полмиллиарда евро являются первым из двух траншей погашения просроченных платежей", — сообщил Минфин.

По его данным, еще 1 миллиард евро будет предоставлен в середине апреля по ходу погашения просроченных платежей и только на эти цели.