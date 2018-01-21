Министр ОАЭ рассказал о мировых запасах нефти

МАСКАТ (Оман), 21 янв — РИА Новости. Мировые запасы нефти на данный момент более чем на 118 миллионов баррелей превышают средние пятилетние значения, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"У нас все еще есть более 118 миллионов баррелей избытка над средними пятилетними значениями. Нам нужно продолжать работу", — сказал он в рамках вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.

Снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего значения за последние 5 лет является основной целью сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Аль-Мазруи также отметил, что ОАЭ полностью выполняют условия сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. В Омане в воскресенье проходит очередное заседание мониторингового комитета.