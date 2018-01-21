Спрос на нефть компенсирует рост сланцевой добычи в США, заявил аль-Фалих

МАСКАТ (оман), 21 янв — РИА Новости. Добыча сланцевой нефти в США продолжит расти, однако увеличение спроса на "черное золото" компенсирует этот рост, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Добыча сланцевой нефти будет расти, но этот рынок огромен, и я думаю, будут факторы, которые это компенсируют. Например, увеличение спроса, которое компенсирует рост добычи "сланца", — сказал аль-Фалих.

"Нам пора признать, что сланцевая нефть — это часть рынка", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В воскресенье в Омане проходит заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.