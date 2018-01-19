МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Биткоин создали американские спецслужбы для того, чтобы финансировать собственные операции по всему миру, заявила соучредитель "Лаборатории Касперского" и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

"Биткоин — проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира", — утверждалось в презентации, подготовленной для лекции Касперской на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik International.

По мнению Касперской, биткоин представляет собой "доллар 2.0", а его создатель, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, — на самом деле группа американских разработчиков криптосистем.

В презентации также говорилось, что смартфоны представляют собой устройства, способные шпионить за владельцем, пишет Sputnik.

Биткоин — самая дорогая криптовалюта в мире, первый ее запуск произошел 3 января 2009 года. В декабре 2017 года биткоин достиг максимума, подорожав до 20 тысяч долларов за штуку, но затем обрушился практически наполовину. Сейчас он торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.