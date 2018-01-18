Рыбоводческий комплекс стоимостью 160 млн руб открыли в Тамбовской области

ТАМБОВ, 18 янв — РИА Новости. Предприятие "Тамбовский осетр" по разведению рыб ценных пород, в которое было инвестировано 160 миллионов рублей, открылось в четверг в селе Горелое Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В мае 2017 года из Астрахани была привезена партия осетровой икры, из которой получены первые мальки. Сегодня в рыбоводческом комплексе и садковой линии на Цне растут 5000 штук молодой стерляди, две тысячи штук гибридного осетра, 4 тысячи штук форели, 12 тысяч штук африканского клариевого сома. Началось формирование собственного маточного стада. В планах — разведение дорады. Проектная годовая мощность объекта должна составить 30 тонн товарной рыбы осетровых пород, 30 тонн форели и сома, одну тонну черной икры", — сказал на открытии предприятия руководитель проекта Алексей Бородин.

По его словам, бизнес-план рыбоводческого комплекса был представлен главе администрации Тамбовской области Александру Никитину в сентябре 2016 года. В декабре того же года проект был признан приоритетным для региона, после чего ему были предоставлены преференции в виде господдержки в подведении электрических сетей до объекта, единовременной выплаты компенсационного характера и гарантии на получение кредита.

"Этот проект — современная модель развития агропромышленного комплекса. Благодаря таким проектам формируется имидж региона. Кроме того, он будет важен для развития Тамбовского района — и в плане экономики, и даст сопутствующий социальный эффект ", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что на предприятии будет создано 40 рабочих мест.

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