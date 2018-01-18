Опрос показал, что большинство россиян не хотят открывать свой бизнес

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Большинство россиян (68%) не желают открывать свой бизнес, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Уровень предпринимательской активности меняется: доля желающих открыть свой бизнес постепенно снижается (с 32% в 2008 году — до 22% в 2017 году), а оценивающих подобную перспективу как нежелательную — растет — с 49% в 1991 году — до 68% в 2017 году. В то же время уже 7% опрошенных россиян сообщают, что у них есть свой бизнес (в 1991 году — 2%). Большую заинтересованность в этом вопросе проявляют мужчины, люди среднего возраста, с высшим образованием, жители "миллионников" ", — говорится в опросе.

Из опроса следует, что барьерами для открытия бизнеса в РФ опрошенные считают бюрократию и административное давление. За восемь лет исследований фактор административного давления на бизнес остался практически неизменным (27% в 2009 году и 26% в 2017 году).

По данным, полученным бизнес-школой "Сколково", на первое место среди препятствий 31% опрошенных предпринимателей ставят создание команды и трудность в подборе сотрудников. Также 31% респондентов называют нехватку опыта и знаний у самого предпринимателя, 26% — личные барьеры, страхи и неуверенность предпринимателя. Бюрократия же, административное давление и большое количество проверок не попали в топ-3 препятствий при открытии своего бизнеса.

По данным опроса, 36% респондентов предложили снизить налоги или ввести налоговые каникулы для новых бизнесов. Также 12% россиян предлагают властям снизить ставки по кредитам, 7% — оказать поддержку и выделить субсидии, 10% высказываются за упрощение отчетности, 7% — за независимый суд, 5% — за сокращение проверок. Среди опрошенных россиян 5% предлагают ввести в школах и вузах предмет "Предпринимательство" и по 5% — образовательные программы и консультации для предпринимателей.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, за три десятилетия легального развития частного бизнеса в России отношение общества к предпринимателям эволюционировало. Эта профессия стала более привычной и востребованной. Однако, как отметил Федоров, недоверие к предпринимателям в России сохраняется, и это нужно иметь в виду как политикам, так и авторам экономических программ.

Как отметил в свою очередь президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, российское бизнес-сообщество становится более зрелым: предприниматели и менеджеры, опрошенные бизнес-школой, не жалуются на административные барьеры. По его словам, они готовы вести бизнес в России, самое сложное для них — выбор правильной команды, нехватка знаний и собственные страхи.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 по 29 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Исследование бизнес-школы "Сколково" проведено в сентябре 2017 года среди 479 предпринимателей, владельцев бизнеса, руководителей высшего и среднего звена.