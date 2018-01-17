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Экономика

За Великой стеной: Россия готовится к наплыву китайских майнеров

08:0017.01.2018
(обновлено: 08:02 17.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в МосквеЭмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Выпуск криптовалюты требует больших энергозатрат. В Китае, где сосредоточено до 80 процентов мировых мощностей по майнингу, решили проблему радикально, фактически запретив этот вид экономической деятельности. Чем может быть выгоден массовый приток китайских майнеров в Россию — в материале РИА Новости.

Последнее предупреждение

Межведомственная рабочая группа по изучению финансовых рисков в интернете, которую возглавляет Народный банк Китая, на днях рекомендовала властям регионов использовать административный ресурс для постепенного закрытия майнинговых ферм. Среди рассматриваемых мер — ограничение поставок электроэнергии.

Ферма для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт посоветовал использовать сибирские электростанции для майнинга

Предписание регулятора адресовано властям Внутренней Монголии, Синьцзян-Уйгурского автономного района, Сычуаня и Юньнаня.
Понятно, почему китайские майнеры облюбовали именно эти провинции. Здесь наиболее подходящие условия для работы ферм: низкая плотность населения, прохладный климат и дешевое электричество.

Как известно, для майнинга нужно очень много энергии. По данным портала Digiconomist, энергозатраты на производство биткоинов по итогам 2017-го — 40,24 тераватт-часа в год, тогда как в августе не превышали 16 тераватт-часов. У криптовалюты Etherium этот показатель в декабре достиг 10,53 тераватт-часа, за последние четыре месяца он удвоился.

На территории Китая сегодня размещается примерно четыре пятых процентов мировых мощностей майнинга. Решение властей посадить майнеров на жесткую энергодиету отчасти продиктовано опасениями, что их деятельность приведет к сбоям в снабжении электричеством целых регионов республики.

Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт считает перспективным использование электростанций для майнинга

Теперь стоит ожидать массового исхода майнеров из Поднебесной в другие страны, где подходящий климат и дешевая электроэнергия. Среди наиболее привлекательных называют Россию, Канаду, Исландию, а также государства Восточной Европы.

Некоторые из этих стран уже включились в борьбу за китайских майнеров. В частности, на прошлой неделе о готовности принять криптовалютных "эмигрантов" объявила Канада. Для локализации майнинговых ферм выбрали район в Квебеке. Здесь китайцам обещают доступные цены на электроэнергию и лояльное отношение властей.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ферма для майнинга криптовалют
В Россию с любовью

Россия, безусловно, также представляет интерес для майнинга. Суммарная мощность российских электростанций — 236 ГВт. Далеко не вся электроэнергия востребована. В частности, излишки есть на Дальнем Востоке. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев предлагает направить их на добычу криптовалют.

Директор по связям с общественностью "Евросибэнерго" Андрей Петрушинин в прошлом году говорил РИА Новости, что компания располагает резервами мощности в Сибири, на Урале и в Европейской части России, освободившимися после закрытия ряда производств, и что десятки майнеров уже обратились с просьбой о сотрудничестве.

Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Частные инвесторы в России купили электростанцию для майнинга криптовалют

Российские инвесторы, похоже, видят перспективы развития этого рынка и вкладывают средства в электростанции, чтобы потом открывать дата-центры и добывать криптовалюту. В частности, в конце прошлой недели СМИ сообщили, что "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), которой принадлежат Кизеловская ГРЭС в Пермском крае мощностью 23,6 МВт и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт), рассматривают вариант с майнингом.

Однако этот проект запустят только после формирования в России законодательной базы по работе с криптовалютами. Не исключено, что того же ждут и майнеры из Китая: для них важны прозрачные условия работы в чужой стране. 

Правовой вакуум должны заполнить в ближайшие месяцы: Минфин разрабатывает закон о регулировании криптовалют в России. Майнеров предстоит вывести из тени, зарегистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц, чтобы они платили налоги.

В Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) действует комитет участников рынка майнинга. Входящие в него представители Китая и Словакии готовят предложения по повышению инвестиционной привлекательности майнинга в России, сообщил РИА Новости президент РАКИБ Юрий Припачкин.

© РИА Новости / филиал ОАО "РусГидро" "Зейская ГЭСПерейти в фотобанкЗейская ГЭС
© РИА Новости / филиал ОАО "РусГидро" "Зейская ГЭС
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Зейская ГЭС
Пассивы — в активы

"Я не вижу проблем, если китайцы начнут переводить майнинговые фермы в Россию. В российской электрогенерации даже в периоды пиковых нагрузок не используется до 40 процентов установленных мощностей", — говорит директор по экономике Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) Сергей Репетюк.

Такого же мнения придерживается доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков. В России избыток дешевой электроэнергии, поскольку генерирующие мощности создавались под нужды тяжелой промышленности СССР, пояснил он РИА Новости.

Эмблема криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минфин планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о криптовалютах

"Майнинг, как отрасль, уже есть, и она будет, пока кто-то не придумает что-то более эффективное, но столь же надежное и анонимное. Сейчас властям следует позаботиться о создании условий для максимально честной игры на рынке", — считает эксперт.

Приход майнеров из Китая в Россию при грамотном и честном регулировании может существенно пополнить региональные и федеральные бюджет. В РАКИБ подсчитали:  при загрузке 100 ГВт свободных мощностей российских энергокомпаний привлеченные инвестиции в экономику страны могут достичь 1,7 триллиона рублей в год.

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Экономика
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
invisibleworld
Азиаты страшнее американцев. Амеры свою дурь показывают открыто, а азиаты скрываются в тени твоего тщеславия и наносят удар в спину. Это истина проверена поколениями. Брат Россиянину только тот, кто живёт в России 3 поколения.
08:38
17.01.2018
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