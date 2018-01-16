Хантсман назвал возможную дату выхода "кремлевского доклада"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман подтвердил, что к 29 января может быть опубликован так называемый кремлевский доклад, где, в том числе, говорится о потенциальном расширении санкций против России.

"У нас к 29 января будет опубликован доклад (в отношении России — ред.)", — рассказал он в кулуарах Гайдаровского форума.

При этом Хантсман подчеркнул, что даты выхода могут варьироваться. Отвечая на вопрос, будет ли в список включено порядка 50 человек, посол заметил, что "еще слишком рано говорить об этом".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

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