Антирекорд: гривна упала ниже исторического минимума к рублю

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к рублю и евро, сообщает Украина.ру.

Антирекорд был побит после того, как курс евро вырос за сутки на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 гривны.

При этом также была пройдена психологическая отметка, представлявшая собой соотношение украинской валюты и рубля "один к двум". Сейчас за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны.

Последствия многих факторов

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал снижение курса гривны к рублю до исторического минимума.

"За последние четыре года украинская экономика свернулась, экспорт значительно ниже импорта, новые рынки получить не удалось, с выдачей кредитов спонсоры и международные кредиторы затягивают. То, что гривна ослабела, — последствия многих факторов, которые были очень ожидаемыми. Скорее можно удивляться тому, что умудрялись удерживать гривну на таком уровне. Последствия видны: дорогие кредиты для промышленности, падение уровня жизни, значительная инфляция", — отметил Дудчак.

По словам эксперта, Нацбанк Украины предпримет попытки урегулировать ситуацию, но к стабильности это вряд ли приведёт.

Замедление роста экономики сопровождалось ухудшением отношений Украины с западными кредиторами, которые на фоне завершения действующих программ финансовой поддержки не спешат давать Киеву новую помощь, требуя усилить борьбу с коррупцией.

По мнению экономистов, для продолжения роста экономики Украине не хватает системных реформ. Эксперты считают, что страну в 2018 году ждут серьезные экономические вызовы, с которыми она не сможет справиться без поддержки кредиторов.

Дефицитный бюджет

Президент Украины Петр Порошенко в конце минувшего декабря утвердил государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4 процента ВВП.

Доходы государственного бюджета Украины на 2018 год определены в размере 917,9 миллиарда гривен (33 миллиарда долларов), расходы — на уровне 991,7 миллиарда гривен (35,4 миллиарда долларов).

При этом предельный дефицит госбюджета определен в размере 80,6 миллиарда гривен (2,8 миллиарда долларов), или 2,4 процента ВВП. Максимальный объем государственного долга определен в размере 1,999 триллиона гривен (71,3 миллиарда долларов), что составляет 60 процентов ВВП.